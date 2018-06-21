Право на субсидії можуть втратити близько 60%...

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Кость Деснянський написав:В квартире, в которой живут "родственники" владельцев, получателей законной субсидии (прописанные там), прорвало трубу горячей воды. Я сказал сантехнику, что он может взять с квартирантов 200 гривень за сверхурочную работу. Владельцы (они же получатели дохода и субсидий ) подняли, приблизительно, такой же вой как на этом форуме.
Напрасно Вы пытаетесь донести здешней публике здравый смысл. Это нереально. Все жлобы. За всех государство "должно" заплатить за услуги ЖКХ.
Для начала эти услуги должны быть на должном уровне. Газ должен быть свой для потребителя и не разбодяжен по максимуму, ЖЕК должен проводить уборку не после 52 кляузы от всего дома и т.д. А у нас привыкли мы лохи, мы платим за услуги. А другие не платят...А за какие реальные услуги вы платите? Какое их качество?
Все возможные услуги. Но качество меня не сильно беспокоит. Идеального ничего не бывает, особенно услуг ЖКХ Но, кстати, у нас в ОСББ во дворе всегда чисто. Председатель ответственная женщина.
Уже писал здесь неоднократно, субсидии это путь в никуда,такого нет ни в одной нормальной стране мира, везде работает одно правило - не можешь оплачивать принадлежащее тебе жилье, съезжай в такое которое тебе по карману. Адресная помощь многодетным,инвалидам и т.п. категориям граждан это совсем другая история. Я лично мог легко оформить субсидию три года назад, могу и сейчас - нас двое и оба на пенсии, но живя в одном из самых дорогих новостроев города мне такое просто совесть не позволяет...