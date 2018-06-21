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Право на субсидії можуть
втратити близько 60%...

Право на субсидії можуть втратити близько 60%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:07

  ruvex написав:
  Viktor написав:
  Кость Деснянський написав:В квартире, в которой живут "родственники" владельцев, получателей законной субсидии (прописанные там), прорвало трубу горячей воды. Я сказал сантехнику, что он может взять с квартирантов 200 гривень за сверхурочную работу. Владельцы (они же получатели дохода и субсидий ) подняли, приблизительно, такой же вой как на этом форуме.

Напрасно Вы пытаетесь донести здешней публике здравый смысл. Это нереально. Все жлобы. За всех государство "должно" заплатить за услуги ЖКХ.

Для начала эти услуги должны быть на должном уровне. Газ должен быть свой для потребителя и не разбодяжен по максимуму, ЖЕК должен проводить уборку не после 52 кляузы от всего дома и т.д. А у нас привыкли мы лохи, мы платим за услуги. А другие не платят...А за какие реальные услуги вы платите? Какое их качество?


Все возможные услуги. Но качество меня не сильно беспокоит. Идеального ничего не бывает, особенно услуг ЖКХ :) Но, кстати, у нас в ОСББ во дворе всегда чисто. Председатель ответственная женщина.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:09

Re: Право на субсидії можуть втратити близько 60%...

Уже писал здесь неоднократно, субсидии это путь в никуда,такого нет ни в одной нормальной стране мира, везде работает одно правило - не можешь оплачивать принадлежащее тебе жилье, съезжай в такое которое тебе по карману. Адресная помощь многодетным,инвалидам и т.п. категориям граждан это совсем другая история. Я лично мог легко оформить субсидию три года назад, могу и сейчас - нас двое и оба на пенсии, но живя в одном из самых дорогих новостроев города мне такое просто совесть не позволяет...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 21:26

  Viktor написав:Все возможные услуги. Но качество меня не сильно беспокоит. Идеального ничего не бывает, особенно услуг ЖКХ :)

Вот в этом вся суть. Вы готовы платить за не качественные услуги, за отсутствие услуг. Я, к примеру, готов также закрывать глаза на некачественные услуги. В итоге мы удивляемся, что у нас нет реальных изменений в секторах ЖКХ, газовом, водоканале. Отсюда и делается вывод распорядителями денежных потоков, им такое только на руку. Раз всех все устраивает, то зачем что-то менять? Можно просто пилить те средства, которые могли пойти на ремонт водопровода, газопровода, жилого фонда наконец. Мы только говорим о том, что нужен рынок, нужна конкуренция. А откуда и зачем ей взяться, если нам с вами все равно какие услуги мы получаем, за какие платим из своего кармана?
Заплатит ли поляк, немец за отсутствие услуги или за не нужную услугу, такую например, как ЦО при температуре +20 тепла? Нет.
Вот и вся разница. Разруха в головах.
И никуда с таким подходом не прийдем, а будут доить не те, так другие и будете отдавать заработанные средства в еще больших масштабах работая на 2-3 работах ничего фактически не получая.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 21:31

  antikkristall написав:Уже писал здесь неоднократно, субсидии это путь в никуда,такого нет ни в одной нормальной стране мира, везде работает одно правило - не можешь оплачивать принадлежащее тебе жилье, съезжай в такое которое тебе по карману. Адресная помощь многодетным,инвалидам и т.п. категориям граждан это совсем другая история. Я лично мог легко оформить субсидию три года назад, могу и сейчас - нас двое и оба на пенсии, но живя в одном из самых дорогих новостроев города мне такое просто совесть не позволяет...

Моим соседям ваших годов, в своё время немного с Пашей Л. попилившим и заводы, и их территории со складами и промбазами, совесть очень даже позволяет.
Конечно ездят они не на новейшем Гелике или третьем Кайенне. Но машина и сейчас весьма и весьма(Прадо 120 и 150)
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 22:33

  ruvex написав:
  Viktor написав:Все возможные услуги. Но качество меня не сильно беспокоит. Идеального ничего не бывает, особенно услуг ЖКХ :)

Вот в этом вся суть. Вы готовы платить за не качественные услуги, за отсутствие услуг. Я, к примеру, готов также закрывать глаза на некачественные услуги. В итоге мы удивляемся, что у нас нет реальных изменений в секторах ЖКХ, газовом, водоканале. Отсюда и делается вывод распорядителями денежных потоков, им такое только на руку. Раз всех все устраивает, то зачем что-то менять? Можно просто пилить те средства, которые могли пойти на ремонт водопровода, газопровода, жилого фонда наконец. Мы только говорим о том, что нужен рынок, нужна конкуренция. А откуда и зачем ей взяться, если нам с вами все равно какие услуги мы получаем, за какие платим из своего кармана?
Заплатит ли поляк, немец за отсутствие услуги или за не нужную услугу, такую например, как ЦО при температуре +20 тепла? Нет.
Вот и вся разница. Разруха в головах.
И никуда с таким подходом не прийдем, а будут доить не те, так другие и будете отдавать заработанные средства в еще больших масштабах работая на 2-3 работах ничего фактически не получая.


Не стоит так обобщать. Если я говорю что не придираюсь к качеству, то это не значит что услуги уж совсем некачественные. Они абсолютно удовлетворительные и приемлемые.

Теперь о "разрухах"...
Не думаю, что есть какая-то разруха в головах, как вы выражаетесь. Есть просто непреодолимое желание покритиковать власть, олигархов и быть вечно недовольным народом. Вот это действительно удручающая особенность наших людей. Зачем это делать? Это ничего не даст. Сильные мира сего и дальше будут оставаться сильными. А слабые - слабыми. Это как плевать в потолок. Все-равно, слюна упадет тебе же на голову.Люди должны думать про себя, про свою семью и то как побольше заработать честным путем, получив дополнительные навыки, знания или повышение на работе. А такую мелочь, как услуги ЖКХ и обсуждать не стоит. Заплатил себе по счетам и забыл.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 22:59

  Viktor написав:Не стоит так обобщать. Если я говорю что не придираюсь к качеству, то это не значит что услуги уж совсем некачественные. Они абсолютно удовлетворительные и приемлемые.

Теперь о "разрухах"...
Не думаю, что есть какая-то разруха в головах, как вы выражаетесь. Есть просто непреодолимое желание покритиковать власть, олигархов и быть вечно недовольным народом. Вот это действительно удручающая особенность наших людей. Зачем это делать? Это ничего не даст. Сильные мира сего и дальше будут оставаться сильными. А слабые - слабыми. Это как плевать в потолок. Все-равно, слюна упадет тебе же на голову.Люди должны думать про себя, про свою семью и то как побольше заработать честным путем, получив дополнительные навыки, знания или повышение на работе. А такую мелочь, как услуги ЖКХ и обсуждать не стоит. Заплатил себе по счетам и забыл.

На этой мелочи, неправомерно завышая тарифы в разы, власть делает себе миллионные прибыли, обворовывая граждан. Не ЖКХ точка приткновения, это пример. Газ, отопление, бензин... За это вы переплачиваете забирая средства у своей семьи. Потом появляются субсидии, очередной круг распила, но почему здесь Вы не хотите платить за кого-то? А платить за завышенные недоуслуги согласны. Сильным нужно платить, а слабым мы покажем дулю? Двойные стандарты?
Я попытался донести мысль. Если она не важна сейчас, она станет таковой в свое время.
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ruvex
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