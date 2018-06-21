Право на субсидії можуть втратити близько 60%...

Додано: Сер 27 чер, 2018 21:26

Viktor написав: Все возможные услуги. Но качество меня не сильно беспокоит. Идеального ничего не бывает, особенно услуг ЖКХ Все возможные услуги. Но качество меня не сильно беспокоит. Идеального ничего не бывает, особенно услуг ЖКХ

Вот в этом вся суть. Вы готовы платить за не качественные услуги, за отсутствие услуг. Я, к примеру, готов также закрывать глаза на некачественные услуги. В итоге мы удивляемся, что у нас нет реальных изменений в секторах ЖКХ, газовом, водоканале. Отсюда и делается вывод распорядителями денежных потоков, им такое только на руку. Раз всех все устраивает, то зачем что-то менять? Можно просто пилить те средства, которые могли пойти на ремонт водопровода, газопровода, жилого фонда наконец. Мы только говорим о том, что нужен рынок, нужна конкуренция. А откуда и зачем ей взяться, если нам с вами все равно какие услуги мы получаем, за какие платим из своего кармана?Заплатит ли поляк, немец за отсутствие услуги или за не нужную услугу, такую например, как ЦО при температуре +20 тепла? Нет.Вот и вся разница. Разруха в головах.И никуда с таким подходом не прийдем, а будут доить не те, так другие и будете отдавать заработанные средства в еще больших масштабах работая на 2-3 работах ничего фактически не получая.