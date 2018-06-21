Право на субсидії можуть втратити близько 60%...

ruvex написав:Viktor написав:Не стоит так обобщать. Если я говорю что не придираюсь к качеству, то это не значит что услуги уж совсем некачественные. Они абсолютно удовлетворительные и приемлемые.
Теперь о "разрухах"...
Не думаю, что есть какая-то разруха в головах, как вы выражаетесь. Есть просто непреодолимое желание покритиковать власть, олигархов и быть вечно недовольным народом. Вот это действительно удручающая особенность наших людей. Зачем это делать? Это ничего не даст. Сильные мира сего и дальше будут оставаться сильными. А слабые - слабыми. Это как плевать в потолок. Все-равно, слюна упадет тебе же на голову.Люди должны думать про себя, про свою семью и то как побольше заработать честным путем, получив дополнительные навыки, знания или повышение на работе. А такую мелочь, как услуги ЖКХ и обсуждать не стоит. Заплатил себе по счетам и забыл.
На этой мелочи, неправомерно завышая тарифы в разы, власть делает себе миллионные прибыли, обворовывая граждан. Не ЖКХ точка приткновения, это пример. Газ, отопление, бензин... За это вы переплачиваете забирая средства у своей семьи. Потом появляются субсидии, очередной круг распила, но почему здесь Вы не хотите платить за кого-то? А платить за завышенные недоуслуги согласны. Сильным нужно платить, а слабым мы покажем дулю? Двойные стандарты?
Я попытался донести мысль. Если она не важна сейчас, она станет таковой в свое время.
Каким это слабым? Уж не тем ли у кого квартиры под 100 м и у которых нет официального дохода? Это не слабые. Они могут продать эту квартиру. Купить 35-50 м и ютиться там, если с работой туго. Еще и на депозит положить приличную сумму. Или открыть какой-то небольшой бизнес.
Бедные - живите в дискомфорте. Никто не должен оплачивать за вас комфортные условия проживания. Бедные должны жить в плохих условиях и на маленьких площадях. Таким и субсидию не грех выписать.