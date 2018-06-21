RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Право на субсидії можуть
втратити близько 60%...

Право на субсидії можуть втратити близько 60%...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 11:00

  ruvex написав:
  Viktor написав:Не стоит так обобщать. Если я говорю что не придираюсь к качеству, то это не значит что услуги уж совсем некачественные. Они абсолютно удовлетворительные и приемлемые.

Теперь о "разрухах"...
Не думаю, что есть какая-то разруха в головах, как вы выражаетесь. Есть просто непреодолимое желание покритиковать власть, олигархов и быть вечно недовольным народом. Вот это действительно удручающая особенность наших людей. Зачем это делать? Это ничего не даст. Сильные мира сего и дальше будут оставаться сильными. А слабые - слабыми. Это как плевать в потолок. Все-равно, слюна упадет тебе же на голову.Люди должны думать про себя, про свою семью и то как побольше заработать честным путем, получив дополнительные навыки, знания или повышение на работе. А такую мелочь, как услуги ЖКХ и обсуждать не стоит. Заплатил себе по счетам и забыл.

На этой мелочи, неправомерно завышая тарифы в разы, власть делает себе миллионные прибыли, обворовывая граждан. Не ЖКХ точка приткновения, это пример. Газ, отопление, бензин... За это вы переплачиваете забирая средства у своей семьи. Потом появляются субсидии, очередной круг распила, но почему здесь Вы не хотите платить за кого-то? А платить за завышенные недоуслуги согласны. Сильным нужно платить, а слабым мы покажем дулю? Двойные стандарты?
Я попытался донести мысль. Если она не важна сейчас, она станет таковой в свое время.


Каким это слабым? Уж не тем ли у кого квартиры под 100 м и у которых нет официального дохода? Это не слабые. Они могут продать эту квартиру. Купить 35-50 м и ютиться там, если с работой туго. Еще и на депозит положить приличную сумму. Или открыть какой-то небольшой бизнес.
Бедные - живите в дискомфорте. Никто не должен оплачивать за вас комфортные условия проживания. Бедные должны жить в плохих условиях и на маленьких площадях. Таким и субсидию не грех выписать.
Viktor
 
Повідомлень: 141
З нами з: 23.05.16
Подякував: 17 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 16:43

Re: Право на субсидії можуть втратити близько 60%...

Квартир по 100+ метров не строили при Союзе, большинство людей на субсидиях проживает в сталинках, хрущёвках, брежневках, где и 70 метров нету. А в новостроях, как правило, отопление можно отключать и регулировать, там разводка горизонтальная, действительно в отопительный период не обязательно все батареи нагревать, могут одну-две комнаты отапливать, если квартира 120 м, и доходы низкие. А вот как экономить на обогреве если вертикальная разводка труб, даже если поставить регулятор и прикрутить батареи, то при отсутствии счётчика всё равно надо заплатить за площадь, а не как везде в Европе платят по счётчику индивидуальному. Если нам сделают мировые тарифы, тогда пусть и сделают всем индивидуальные счётчики, чтобы люди оплачивали только за тот объём, который они получили и не платили ещё за соседей и за потери тепла из-за старых окон в подъездах.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 164
З нами з: 23.11.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 17:44

nittochca Так газовая монополия потеряет много, если люди будут прикручивать батареи и платить по индивидуальным счётчикам, а не по метражу квартир, нормам, им выгодно задрать цену повыше и нарисовать вам кубов побольше, это также как и безработным - приписывают доходы более 5000 грн., которые они в глаза не видели, в руках не держали, и получается уже субсидии той 5 копеек.
1007qwert
Аватар користувача
 
Повідомлень: 487
З нами з: 24.11.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 18:20

  makishin60 написав:странно почему не тронули депозитчиков ? а в наследстве это перегнули , теперь помимо всех налогов у нотариуса еще год сидеть без субсидии , не все миллионеры получают наследства

Скажите, если в банке есть депозит, то в новом заявлении на субсидию надо указывать только размер получаемых %%, что там спрашивается? В доход посчитают депозит вместе с %% или только выплаченные %%?
И если депозита нет, а есть деньги на счету, по которому не начисляются %%, тогда такие счета не записываются в новой заяве?
1007qwert
Аватар користувача
 
Повідомлень: 487
З нами з: 24.11.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 1007qwert, Viktor і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У травні українці отримували майже на 60% менші субсидії
R2 » Чет 21 чер, 2018 09:06
5 184
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 чер, 2018 16:04
1007qwert
Стало відомо, у кого в Україні можуть забрати пенсію 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 26 чер, 2018 08:52
35 2406
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 чер, 2018 11:43
pohl-elena
В Україні можуть скасувати банківську таємницю - експерт 1, 2
R2 » Суб 23 чер, 2018 12:17
10 589
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 чер, 2018 11:52
Watcher

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.