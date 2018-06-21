Право на субсидії можуть втратити близько 60%...

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Viktor написав:Не стоит так обобщать. Если я говорю что не придираюсь к качеству, то это не значит что услуги уж совсем некачественные. Они абсолютно удовлетворительные и приемлемые.
Теперь о "разрухах"... Не думаю, что есть какая-то разруха в головах, как вы выражаетесь. Есть просто непреодолимое желание покритиковать власть, олигархов и быть вечно недовольным народом. Вот это действительно удручающая особенность наших людей. Зачем это делать? Это ничего не даст. Сильные мира сего и дальше будут оставаться сильными. А слабые - слабыми. Это как плевать в потолок. Все-равно, слюна упадет тебе же на голову.Люди должны думать про себя, про свою семью и то как побольше заработать честным путем, получив дополнительные навыки, знания или повышение на работе. А такую мелочь, как услуги ЖКХ и обсуждать не стоит. Заплатил себе по счетам и забыл.
На этой мелочи, неправомерно завышая тарифы в разы, власть делает себе миллионные прибыли, обворовывая граждан. Не ЖКХ точка приткновения, это пример. Газ, отопление, бензин... За это вы переплачиваете забирая средства у своей семьи. Потом появляются субсидии, очередной круг распила, но почему здесь Вы не хотите платить за кого-то? А платить за завышенные недоуслуги согласны. Сильным нужно платить, а слабым мы покажем дулю? Двойные стандарты? Я попытался донести мысль. Если она не важна сейчас, она станет таковой в свое время.
Каким это слабым? Уж не тем ли у кого квартиры под 100 м и у которых нет официального дохода? Это не слабые. Они могут продать эту квартиру. Купить 35-50 м и ютиться там, если с работой туго. Еще и на депозит положить приличную сумму. Или открыть какой-то небольшой бизнес. Бедные - живите в дискомфорте. Никто не должен оплачивать за вас комфортные условия проживания. Бедные должны жить в плохих условиях и на маленьких площадях. Таким и субсидию не грех выписать.
Квартир по 100+ метров не строили при Союзе, большинство людей на субсидиях проживает в сталинках, хрущёвках, брежневках, где и 70 метров нету. А в новостроях, как правило, отопление можно отключать и регулировать, там разводка горизонтальная, действительно в отопительный период не обязательно все батареи нагревать, могут одну-две комнаты отапливать, если квартира 120 м, и доходы низкие. А вот как экономить на обогреве если вертикальная разводка труб, даже если поставить регулятор и прикрутить батареи, то при отсутствии счётчика всё равно надо заплатить за площадь, а не как везде в Европе платят по счётчику индивидуальному. Если нам сделают мировые тарифы, тогда пусть и сделают всем индивидуальные счётчики, чтобы люди оплачивали только за тот объём, который они получили и не платили ещё за соседей и за потери тепла из-за старых окон в подъездах.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca Так газовая монополия потеряет много, если люди будут прикручивать батареи и платить по индивидуальным счётчикам, а не по метражу квартир, нормам, им выгодно задрать цену повыше и нарисовать вам кубов побольше, это также как и безработным - приписывают доходы более 5000 грн., которые они в глаза не видели, в руках не держали, и получается уже субсидии той 5 копеек.
makishin60 написав:странно почему не тронули депозитчиков ? а в наследстве это перегнули , теперь помимо всех налогов у нотариуса еще год сидеть без субсидии , не все миллионеры получают наследства
Скажите, если в банке есть депозит, то в новом заявлении на субсидию надо указывать только размер получаемых %%, что там спрашивается? В доход посчитают депозит вместе с %% или только выплаченные %%? И если депозита нет, а есть деньги на счету, по которому не начисляются %%, тогда такие счета не записываются в новой заяве?