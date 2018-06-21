Право на субсидії можуть втратити близько 60%...

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Viktor написав:Не стоит так обобщать. Если я говорю что не придираюсь к качеству, то это не значит что услуги уж совсем некачественные. Они абсолютно удовлетворительные и приемлемые.
Теперь о "разрухах"... Не думаю, что есть какая-то разруха в головах, как вы выражаетесь. Есть просто непреодолимое желание покритиковать власть, олигархов и быть вечно недовольным народом. Вот это действительно удручающая особенность наших людей. Зачем это делать? Это ничего не даст. Сильные мира сего и дальше будут оставаться сильными. А слабые - слабыми. Это как плевать в потолок. Все-равно, слюна упадет тебе же на голову.Люди должны думать про себя, про свою семью и то как побольше заработать честным путем, получив дополнительные навыки, знания или повышение на работе. А такую мелочь, как услуги ЖКХ и обсуждать не стоит. Заплатил себе по счетам и забыл.
На этой мелочи, неправомерно завышая тарифы в разы, власть делает себе миллионные прибыли, обворовывая граждан. Не ЖКХ точка приткновения, это пример. Газ, отопление, бензин... За это вы переплачиваете забирая средства у своей семьи. Потом появляются субсидии, очередной круг распила, но почему здесь Вы не хотите платить за кого-то? А платить за завышенные недоуслуги согласны. Сильным нужно платить, а слабым мы покажем дулю? Двойные стандарты? Я попытался донести мысль. Если она не важна сейчас, она станет таковой в свое время.
Каким это слабым? Уж не тем ли у кого квартиры под 100 м и у которых нет официального дохода? Это не слабые. Они могут продать эту квартиру. Купить 35-50 м и ютиться там, если с работой туго. Еще и на депозит положить приличную сумму. Или открыть какой-то небольшой бизнес. Бедные - живите в дискомфорте. Никто не должен оплачивать за вас комфортные условия проживания. Бедные должны жить в плохих условиях и на маленьких площадях. Таким и субсидию не грех выписать.
Квартир по 100+ метров не строили при Союзе, большинство людей на субсидиях проживает в сталинках, хрущёвках, брежневках, где и 70 метров нету. А в новостроях, как правило, отопление можно отключать и регулировать, там разводка горизонтальная, действительно в отопительный период не обязательно все батареи нагревать, могут одну-две комнаты отапливать, если квартира 120 м, и доходы низкие. А вот как экономить на обогреве если вертикальная разводка труб, даже если поставить регулятор и прикрутить батареи, то при отсутствии счётчика всё равно надо заплатить за площадь, а не как везде в Европе платят по счётчику индивидуальному. Если нам сделают мировые тарифы, тогда пусть и сделают всем индивидуальные счётчики, чтобы люди оплачивали только за тот объём, который они получили и не платили ещё за соседей и за потери тепла из-за старых окон в подъездах.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca Так газовая монополия потеряет много, если люди будут прикручивать батареи и платить по индивидуальным счётчикам, а не по метражу квартир, нормам, им выгодно задрать цену повыше и нарисовать вам кубов побольше, это также как и безработным - приписывают доходы более 5000 грн., которые они в глаза не видели, в руках не держали, и получается уже субсидии той 5 копеек.
makishin60 написав:странно почему не тронули депозитчиков ? а в наследстве это перегнули , теперь помимо всех налогов у нотариуса еще год сидеть без субсидии , не все миллионеры получают наследства
Скажите, если в банке есть депозит, то в новом заявлении на субсидию надо указывать только размер получаемых %%, что там спрашивается? В доход посчитают депозит вместе с %% или только выплаченные %%? И если депозита нет, а есть деньги на счету, по которому не начисляются %%, тогда такие счета не записываются в новой заяве?
ruvex написав:На этой мелочи, неправомерно завышая тарифы в разы, власть делает себе миллионные прибыли, обворовывая граждан. Не ЖКХ точка приткновения, это пример. Газ, отопление, бензин... За это вы переплачиваете забирая средства у своей семьи. Потом появляются субсидии, очередной круг распила, но почему здесь Вы не хотите платить за кого-то? А платить за завышенные недоуслуги согласны. Сильным нужно платить, а слабым мы покажем дулю? Двойные стандарты? Я попытался донести мысль. Если она не важна сейчас, она станет таковой в свое время.
Каким это слабым? Уж не тем ли у кого квартиры под 100 м и у которых нет официального дохода? Это не слабые. Они могут продать эту квартиру. Купить 35-50 м и ютиться там, если с работой туго. Еще и на депозит положить приличную сумму. Или открыть какой-то небольшой бизнес. Бедные - живите в дискомфорте. Никто не должен оплачивать за вас комфортные условия проживания. Бедные должны жить в плохих условиях и на маленьких площадях. Таким и субсидию не грех выписать.
Нет ничего удивительного, что комментарий касается лишь части бедных. Ведь ошутить себя сильным можно только сравнив себя с более слабым. Однако также уместно сыграть непонимание о преклонении и боязни перед власть имущими, кто в подобном понимании - сила и кто сейчас забирает, пока, меньшую часть ваших средств, вашей жизни, нежели у других. Их сила в слабости социума, в социальном #мояхатаскраю, во все увеличивающемся отсутствии элементарного взаимопонимания, солидарности между людьми, я уже не говорю об отсутствии сострадания, доброты. Есть одно "НО", во всем этом. Как нет ничего идеального, так нет и ничего вечного.
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 28 чер, 2018 19:25, всього редагувалось 1 раз.
ruvex написав:На этой мелочи, неправомерно завышая тарифы в разы, власть делает себе миллионные прибыли, обворовывая граждан. Не ЖКХ точка приткновения, это пример. Газ, отопление, бензин... За это вы переплачиваете забирая средства у своей семьи. Потом появляются субсидии, очередной круг распила, но почему здесь Вы не хотите платить за кого-то? А платить за завышенные недоуслуги согласны. Сильным нужно платить, а слабым мы покажем дулю? Двойные стандарты? Я попытался донести мысль. Если она не важна сейчас, она станет таковой в свое время.
Каким это слабым? Уж не тем ли у кого квартиры под 100 м и у которых нет официального дохода? Это не слабые. Они могут продать эту квартиру. Купить 35-50 м и ютиться там, если с работой туго. Еще и на депозит положить приличную сумму. Или открыть какой-то небольшой бизнес. Бедные - живите в дискомфорте. Никто не должен оплачивать за вас комфортные условия проживания. Бедные должны жить в плохих условиях и на маленьких площадях. Таким и субсидию не грех выписать.
Нет ничего удивительного, что прокомментировали часть про бедных, считаете себя сильным, над одним процентом "слабых", но преклоняетесь и боитесь сказать слово перед теми, кто в вашем понимании сила, кто забирает, пока, меньшую часть ваших средств, нежели у других? Кто нажился в том числе и на вас. Их сила в слабости и в социальном #мояхатаскраю. Есть одно хорошее правило, не нужно никогда зарекаться и ставить себя выше других.
Так субсидианты и ставят себя выше других. Вернее, государство ставит этих людей выше тех, кто исправно платит налоги. Я не ставлю себя выше кого-то. Просто все должны жить по средствам. Если, имея большую квартиру/дом, ты не в состоянии это содержать - продай. Ну не неправильно это, когда ТВОЕ имущество будет обслуживаться, в том числе и за счет тех, у кого имущества вообще НЕТ. Это вносит раскол в общество. Вы подумайте, каково сейчас молодым семьям, которые собирают на свою квартиру. Они работают, платят налоги, платят аренду и коммуналку безо всяких субсидий и жилья своего у них пока нет. И неизвестно, будет ли вообще. А некоторые могут позволить себе не работать или скрывать доходы, жить в своей просторной квартире, еще и брать деньги у вот той молодой семьи на оплату услуг ЖКХ. Условно конечно, но все же. Ну не разве это нормально???
Как вариант, если нет дохода, можно кредитовать собственника под гос. гарантию. С условием, что как только он устроится на работу, этот долг будет автоматически списываться из его зарплаты. А субсидии давать только пенсионерам, инвалидам, одиноким матерям. При условии, что они проживают на минимальной площади.
Viktor Все перекосы, и в обществе, которые сейчас все более процветают и в социальных службах и в государстве в целом я осуждаю не меньше. Но могу сказать одно, все должно быть в рамках правил и возможностей, в рамках закона, настоящего закона, а не закона силы. Не может уплата налогов, тарифов быть выше нежели прожиточный минимум в стране, в который, кстати эти тарифы даже не включены. Cчитаю, что все должно быть приведено в равновесие и субсидии должны быть отменены. Но это не выгодно власти, потому, как это денежные потоки, которые распределяются ими же, в своих целях. А все эти перераспределения, перекосы, получения соц помощи, в том числе и незаконно, озлобило людей, друг против друга. Все это должно быть остановлено, изменено. Вот и все.
п.с. Я полностью согласен с Вашими выводами в последнем посте и поддерживаю.