Право на субсидії можуть втратити близько 60%...

Додано: Чет 28 чер, 2018 19:17

ruvex написав: Viktor написав: ruvex написав: На этой мелочи, неправомерно завышая тарифы в разы, власть делает себе миллионные прибыли, обворовывая граждан. Не ЖКХ точка приткновения, это пример. Газ, отопление, бензин... За это вы переплачиваете забирая средства у своей семьи. Потом появляются субсидии, очередной круг распила, но почему здесь Вы не хотите платить за кого-то? А платить за завышенные недоуслуги согласны. Сильным нужно платить, а слабым мы покажем дулю? Двойные стандарты?

Я попытался донести мысль. Если она не важна сейчас, она станет таковой в свое время. На этой мелочи, неправомерно завышая тарифы в разы, власть делает себе миллионные прибыли, обворовывая граждан. Не ЖКХ точка приткновения, это пример. Газ, отопление, бензин... За это вы переплачиваете забирая средства у своей семьи. Потом появляются субсидии, очередной круг распила, но почему здесь Вы не хотите платить за кого-то? А платить за завышенные недоуслуги согласны. Сильным нужно платить, а слабым мы покажем дулю? Двойные стандарты?Я попытался донести мысль. Если она не важна сейчас, она станет таковой в свое время.

Каким это слабым? Уж не тем ли у кого квартиры под 100 м и у которых нет официального дохода? Это не слабые. Они могут продать эту квартиру. Купить 35-50 м и ютиться там, если с работой туго. Еще и на депозит положить приличную сумму. Или открыть какой-то небольшой бизнес.

Бедные - живите в дискомфорте. Никто не должен оплачивать за вас комфортные условия проживания. Бедные должны жить в плохих условиях и на маленьких площадях. Таким и субсидию не грех выписать. Каким это слабым? Уж не тем ли у кого квартиры под 100 м и у которых нет официального дохода? Это не слабые. Они могут продать эту квартиру. Купить 35-50 м и ютиться там, если с работой туго. Еще и на депозит положить приличную сумму. Или открыть какой-то небольшой бизнес.Бедные - живите в дискомфорте. Никто не должен оплачивать за вас комфортные условия проживания. Бедные должны жить в плохих условиях и на маленьких площадях. Таким и субсидию не грех выписать.

Нет ничего удивительного, что прокомментировали часть про бедных, считаете себя сильным, над одним процентом "слабых", но преклоняетесь и боитесь сказать слово перед теми, кто в вашем понимании сила, кто забирает, пока, меньшую часть ваших средств, нежели у других? Кто нажился в том числе и на вас. Их сила в слабости и в социальном #мояхатаскраю.

Есть одно хорошее правило, не нужно никогда зарекаться и ставить себя выше других. Нет ничего удивительного, что прокомментировали часть про бедных, считаете себя сильным, над одним процентом "слабых", но преклоняетесь и боитесь сказать слово перед теми, кто в вашем понимании сила, кто забирает, пока, меньшую часть ваших средств, нежели у других? Кто нажился в том числе и на вас. Их сила в слабости и в социальном #мояхатаскраю.Есть одно хорошее правило, не нужно никогда зарекаться и ставить себя выше других.

Так субсидианты и ставят себя выше других. Вернее, государство ставит этих людей выше тех, кто исправно платит налоги. Я не ставлю себя выше кого-то. Просто все должны жить по средствам. Если, имея большую квартиру/дом, ты не в состоянии это содержать - продай.Ну не неправильно это, когда ТВОЕ имущество будет обслуживаться, в том числе и за счет тех, у кого имущества вообще НЕТ. Это вносит раскол в общество.Вы подумайте, каково сейчас молодым семьям, которые собирают на свою квартиру. Они работают, платят налоги, платят аренду и коммуналку безо всяких субсидий и жилья своего у них пока нет. И неизвестно, будет ли вообще.А некоторые могут позволить себе не работать или скрывать доходы, жить в своей просторной квартире, еще и брать деньги у вот той молодой семьи на оплату услуг ЖКХ. Условно конечно, но все же. Ну не разве это нормально???Как вариант, если нет дохода, можно кредитовать собственника под гос. гарантию. С условием, что как только он устроится на работу, этот долг будет автоматически списываться из его зарплаты.А субсидии давать только пенсионерам, инвалидам, одиноким матерям. При условии, что они проживают на минимальной площади.