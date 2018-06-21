Право на субсидії можуть втратити близько 60%...

Джон написав:

Думать надо было на выборах в 2014 году а теперь надо платить..у нас все европейское кроме доходов, качества услуг и коррупции. Мне вот пришел налог за роскошь на квартиру 700+ грн и я не могу объяснить безмозглой бабе что сидит в податковой, что у меня квартира разделена на части, а не "сумісна власність", и у каждого собственника меньше 60 метров и платить налог не надо. Эта клуша мне отвечает - а у меня так в базе и не гребет ее, и плевать ей на нотариальные документы про раздел жилья на части,и на то что база ее времен царя Гороха. Сверку делать ей лень..