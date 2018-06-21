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Право на субсидії можуть
втратити близько 60%...

Право на субсидії можуть втратити близько 60%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 23:27

Re: Право на субсидії можуть втратити близько 60%...

  Alexander_s написав:Хорошо, хоть они пока за доходы от депозитов не взялись

Кстати да хоть депо куда то в другую страну прячь, сначала к депо привязали субсидии а потом что? При уменьшении "кормовой базы" депо становиться лакомым кусочком...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 23:49

  Джон написав:
  Alexander_s написав:Хорошо, хоть они пока за доходы от депозитов не взялись

Кстати да хоть депо куда то в другую страну прячь, сначала к депо привязали субсидии а потом что? При уменьшении "кормовой базы" депо становиться лакомым кусочком...

Так для этого теперь и разрешили открывать счета в Европе, под себя закон прописали.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 00:01

  Джон написав:Думать надо было на выборах в 2014 году а теперь надо платить..у нас все европейское кроме доходов, качества услуг и коррупции. Мне вот пришел налог за роскошь на квартиру 700+ грн и я не могу объяснить безмозглой бабе что сидит в податковой, что у меня квартира разделена на части, а не "сумісна власність", и у каждого собственника меньше 60 метров и платить налог не надо. Эта клуша мне отвечает - а у меня так в базе и не гребет ее, и плевать ей на нотариальные документы про раздел жилья на части,и на то что база ее времен царя Гороха. Сверку делать ей лень..
, а Вы не приносили им свидетельство о собственности и его копию, где указаны Ваши метры? Может надо пойти к начальнику и заяву написать чтобы базу обновили и копию свидетельства приложить?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 06:24

Re: Право на субсидії можуть втратити близько 60%...

  1007qwert написав:а Вы не приносили им свидетельство о собственности и его копию, где указаны Ваши метры

Вы о бо мне плохо думаете), конечно приносил, но вот у нас эти податковые крысы сидят за охраной из полицаев и что бы физически к ним попасть надо получить пропуск выдачу которого должна инициировать та же клуша, которая это делать не хочет.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 19:42

  Джон написав:
  1007qwert написав:а Вы не приносили им свидетельство о собственности и его копию, где указаны Ваши метры

Вы обо мне плохо думаете), конечно приносил, но вот у нас эти податковые крысы сидят за охраной из полицаев и что бы физически к ним попасть надо получить пропуск выдачу которого должна инициировать та же клуша, которая это делать не хочет.

И что, Вы заплатили? Позвоните на Урядову гарячу линию, и настучите на ту инспекторшу. Они ещё будут извиняться и приглашать прийти.
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