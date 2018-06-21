Рейтинг особистих проблем очолюють питання соціально-економічного характеру.
Дивися повний текст Українці назвали головні проблеми країни (опитування).
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Додано: Сер 27 чер, 2018 08:47
Українці назвали головні проблеми країни (опитування)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці назвали головні проблеми країни (опитування).
Додано: Сер 27 чер, 2018 08:47
Лучше бы я с утра на этот рейтинг не смотрел, да еще перед праздниками :)
Додано: Сер 27 чер, 2018 09:22
Я би поміняв 1 та 2 місцями.не було б корупції-війна б закінчілась,а може і не починалась.
Додано: Сер 27 чер, 2018 09:33
Если человек работает, то безработица его не волнует. Почему треть населения волнует?
Может безработица больше, чем по госстату?
Додано: Сер 27 чер, 2018 09:45
Re: Українці назвали головні проблеми країни (опитування)
Опрос провели среди 2500 респондентов. Кого обычно опрашивают и когда? Тех, кто дома сидит в рабочее время или на улице шатается. Среди опрошенных само собой значительная доля безработных. Отсюда и "волнует треть населения".
Вот вам хоть раз с подобным опросом обращались?
Додано: Сер 27 чер, 2018 09:48
Где-то не так давно на этом сайте я что-то наподобие видел, вот только забыли сюда в перечень добавить некомпетентность власти, власти в целом и это должно быть на первом месте, потому как правило все остальные проблемы от импотенции власти!
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