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Українці назвали головні
проблеми країни (опитування)

Українці назвали головні проблеми країни (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 08:47

Українці назвали головні проблеми країни (опитування)

Пропонуємо до обговорення:
Рейтинг особистих проблем очолюють питання соціально-економічного характеру.

Дивися повний текст Українці назвали головні проблеми країни (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 08:47

Лучше бы я с утра на этот рейтинг не смотрел, да еще перед праздниками :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:22

Я би поміняв 1 та 2 місцями.не було б корупції-війна б закінчілась,а може і не починалась.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:33

Если человек работает, то безработица его не волнует. Почему треть населения волнует?
Может безработица больше, чем по госстату?
27661
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:45

Re: Українці назвали головні проблеми країни (опитування)

27661 написав:Если человек работает, то безработица его не волнует. Почему треть населения волнует?
Может безработица больше, чем по госстату?
Опрос провели среди 2500 респондентов. Кого обычно опрашивают и когда? Тех, кто дома сидит в рабочее время или на улице шатается. Среди опрошенных само собой значительная доля безработных. Отсюда и "волнует треть населения".

Вот вам хоть раз с подобным опросом обращались?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:48

Где-то не так давно на этом сайте я что-то наподобие видел, вот только забыли сюда в перечень добавить некомпетентность власти, власти в целом и это должно быть на первом месте, потому как правило все остальные проблемы от импотенции власти!
yuriy9946
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