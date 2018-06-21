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Українці назвали головні
проблеми країни (опитування)

Українці назвали головні проблеми країни (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 23:11

  Ratatui написав: Регулярно отвечаю на такие вопросы, но только после работы или в выходные. Ещё на этом и зарабатываю на пополнение телефона жене.

То есть, у этих опросников есть какой-то набор людей, которые постоянно отвечают на вопросы и не меняются? Потому что если один человек отвечает на них регулярно, а другой - ни разу в жизни, то все понятно с этой "статистикой" и насколько в ней учтены мнения действительно разных людей.
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 11:21

  Faceless написав:
27661 написав:Если человек работает, то безработица его не волнует. Почему треть населения волнует?
Может безработица больше, чем по госстату?
Опрос провели среди 2500 респондентов. Кого обычно опрашивают и когда? Тех, кто дома сидит в рабочее время или на улице шатается. Среди опрошенных само собой значительная доля безработных. Отсюда и "волнует треть населения".

Вот вам хоть раз с подобным опросом обращались?

Ко мне вообще никто и ни разу с опросами не обращался. :mrgreen: А ведь учитывая количество публикуемых "результатов опросов" адназначно должны были поспрашивать меня и не раз. :mrgreen:

Первый раз с публикуемыми результатами я согласен на более чем 50%. Обычно результаты говорят почти прямо о манипуляциях и лживости в проведении опросов. А вернее результаты точно свидетельствуют, что в реальности опросы не проводились вообще.

В данном опросе не присутствуют более важные пункты, а именно:

- беспокойство за то, что власть незаконно захватили олигархи
- появление в стране частных вооруженных компаний и косящих под них военных специалистов по диверсионной работе из России, Польши, Грузии, участвовавших в наведении беспорядков в стране для обеспечения бескровной сдачи Крыма российскому агрессору с последующей отвлекающей диверсионной операцией на Востоке Украины.
- беспокойство о том, что власть так и не назвала войну войной и не организовала возврат захваченных территорий. Так с*** территорий не напасешься.
- беспокойство о том, что власть не выполнила требования Конституции о защите государственных границ Украины и не ввела военное положение в стране в тот момент, когда граница Украины была нарушена агрессором.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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  #<12
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