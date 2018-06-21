Українці назвали головні проблеми країни (опитування)

Додано: Чет 28 чер, 2018 11:21

Faceless написав: 27661 написав: Если человек работает, то безработица его не волнует. Почему треть населения волнует?

Может безработица больше, чем по госстату? Опрос провели среди 2500 респондентов. Кого обычно опрашивают и когда? Тех, кто дома сидит в рабочее время или на улице шатается. Среди опрошенных само собой значительная доля безработных. Отсюда и "волнует треть населения".



Вот вам хоть раз с подобным опросом обращались? Опрос провели среди 2500 респондентов. Кого обычно опрашивают и когда? Тех, кто дома сидит в рабочее время или на улице шатается. Среди опрошенных само собой значительная доля безработных. Отсюда и "волнует треть населения".Вот вам хоть раз с подобным опросом обращались?

Ко мне вообще никто и ни разу с опросами не обращался.А ведь учитывая количество публикуемых "результатов опросов" адназначно должны были поспрашивать меня и не раз.Первый раз с публикуемыми результатами я согласен на более чем 50%. Обычно результаты говорят почти прямо о манипуляциях и лживости в проведении опросов. А вернее результаты точно свидетельствуют, что в реальности опросы не проводились вообще.В данном опросе не присутствуют более важные пункты, а именно:- беспокойство за то, что власть незаконно захватили олигархи- появление в стране частных вооруженных компаний и косящих под них военных специалистов по диверсионной работе из России, Польши, Грузии, участвовавших в наведении беспорядков в стране для обеспечения бескровной сдачи Крыма российскому агрессору с последующей отвлекающей диверсионной операцией на Востоке Украины.- беспокойство о том, что власть так и не назвала войну войной и не организовала возврат захваченных территорий. Так с*** территорий не напасешься.- беспокойство о том, что власть не выполнила требования Конституции о защите государственных границ Украины и не ввела военное положение в стране в тот момент, когда граница Украины была нарушена агрессором.