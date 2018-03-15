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Верховний суд США визнав законним
імміграційний указ Трампа

Верховний суд США визнав законним імміграційний указ Трампа
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:29

Верховний суд США визнав законним імміграційний указ Трампа

Пропонуємо до обговорення:
На користь визнання законності документа проголосували п'ять суддів з дев'яти, а четверо висловилися проти.

Дивися повний текст Верховний суд США визнав законним імміграційний указ Трампа.
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