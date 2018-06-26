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РФ готує масштабну кібератаку
проти України — Поліція

РФ готує масштабну кібератаку проти України — Поліція
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:30

РФ готує масштабну кібератаку проти України — Поліція

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив глава кіберполіції України Сергій Демедюк в інтерв'ю Reuters.

Дивися повний текст РФ готує масштабну кібератаку проти України — Поліція.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:30

Он заявил , а зачем ? а смысл ? а где список рекомендаций ? Что делать ? Какие меры предосторожности ? Или так сказал для Инфо повода что бы мы вспомнили о том что есть такая структура ? или что бы потом сказать мы же предупреждали ? но не предотвратили ! пи...ц !
свинорыл
yama
 
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