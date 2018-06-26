Про це заявив глава кіберполіції України Сергій Демедюк в інтерв'ю Reuters.
Дивися повний текст РФ готує масштабну кібератаку проти України — Поліція.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 09:30
РФ готує масштабну кібератаку проти України — Поліція
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст РФ готує масштабну кібератаку проти України — Поліція.
Додано: Сер 27 чер, 2018 09:30
Он заявил , а зачем ? а смысл ? а где список рекомендаций ? Что делать ? Какие меры предосторожности ? Или так сказал для Инфо повода что бы мы вспомнили о том что есть такая структура ? или что бы потом сказать мы же предупреждали ? но не предотвратили ! пи...ц !
свинорыл
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