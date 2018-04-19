Про це заявив глава кіберполіції України Сергій Демедюк в інтерв'ю Reuters.
Дивися повний текст РФ готує масштабну кібератаку проти України — Поліція.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 09:30
РФ готує масштабну кібератаку проти України — Поліція
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст РФ готує масштабну кібератаку проти України — Поліція.
Додано: Сер 27 чер, 2018 09:30
Он заявил , а зачем ? а смысл ? а где список рекомендаций ? Что делать ? Какие меры предосторожности ? Или так сказал для Инфо повода что бы мы вспомнили о том что есть такая структура ? или что бы потом сказать мы же предупреждали ? но не предотвратили ! пи...ц !
свинорыл
Додано: Сер 27 чер, 2018 10:34
Re: РФ готує масштабну кібератаку проти України — Поліція
только без паники!
1. опять оденьте шапочку из фольги.
2. на сайте киберполиции есть рекомендации
почему в статье нет ссылки на сайт киберполиции это конечно вопрос, но вас же в гугле не забанили.
Додано: Сер 27 чер, 2018 11:01
Благодаря этой новости, можно сказать, что Россия повлияла на результаты выборов, произочли различные сбои и т.п. Все свои косяки можно спихнуть на хакеров.
Додано: Сер 27 чер, 2018 11:03
Будьте добры можно не просто ссылку на сайт полиции, а ссылку на рекомендации в разрезе именно этой статьи ? Заранее благодарен, шапочку из фольги уже сделал и себе и собаке
Додано: Сер 27 чер, 2018 11:16
Re: РФ готує масштабну кібератаку проти України — Поліція
Додано: Сер 27 чер, 2018 11:16
Там рекомендации "Як протидіяти та уникнути атаки нового вірусу-криптора" из трёх пунктов (читать лучше сидя, слабонервным просьба не читать "полёт мысли" киберполиции):
1) выключить макросы в офис
2) не работать под учёткой админа
3) помолиться и сделать резервную копию.
Я так думаю, шапочка из фольги по эффективности всё-таки превосходит эти никчемные рекомендации.
Додано: Сер 27 чер, 2018 11:18
Re: РФ готує масштабну кібератаку проти України — Поліція
Додано: Сер 27 чер, 2018 11:20
Re: РФ готує масштабну кібератаку проти України — Поліція
Т.е в шапочке из фольги под админской учеткой открывать документы из вложений от хз кого и разрешать запуск макросов можно спокойно, а бекапы делают только трусы?
Додано: Сер 27 чер, 2018 11:23
Не уверен, цитирую :
так то апрель месяц, а тут на днях июль начнется
В общем жду, может Pegasmaster все же поможет Ну хоть сообщите как атаку отобьют, не ходить же в шапочке до скончания века
Востаннє редагувалось Igorten в Сер 27 чер, 2018 11:31, всього редагувалось 2 разів.
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