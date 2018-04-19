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РФ готує масштабну кібератаку
проти України — Поліція

РФ готує масштабну кібератаку проти України — Поліція
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #123>
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:30

РФ готує масштабну кібератаку проти України — Поліція

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив глава кіберполіції України Сергій Демедюк в інтерв'ю Reuters.

Дивися повний текст РФ готує масштабну кібератаку проти України — Поліція.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:30

Он заявил , а зачем ? а смысл ? а где список рекомендаций ? Что делать ? Какие меры предосторожности ? Или так сказал для Инфо повода что бы мы вспомнили о том что есть такая структура ? или что бы потом сказать мы же предупреждали ? но не предотвратили ! пи...ц !
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 10:34

Re: РФ готує масштабну кібератаку проти України — Поліція

  yama написав:Он заявил , а зачем ? а смысл ? а где список рекомендаций ? Что делать ? Какие меры предосторожности ? Или так сказал для Инфо повода что бы мы вспомнили о том что есть такая структура ? или что бы потом сказать мы же предупреждали ? но не предотвратили ! пи...ц !

только без паники!
1. опять оденьте шапочку из фольги.
2. на сайте киберполиции есть рекомендации https://cyberpolice.gov.ua/articles/
почему в статье нет ссылки на сайт киберполиции это конечно вопрос, но вас же в гугле не забанили.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:01

Благодаря этой новости, можно сказать, что Россия повлияла на результаты выборов, произочли различные сбои и т.п. Все свои косяки можно спихнуть на хакеров.
link654
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:03

  Pegasmaster написав:
  yama написав:Он заявил , а зачем ? а смысл ? а где список рекомендаций ? Что делать ? Какие меры предосторожности ? Или так сказал для Инфо повода что бы мы вспомнили о том что есть такая структура ? или что бы потом сказать мы же предупреждали ? но не предотвратили ! пи...ц !

только без паники!
1. опять оденьте шапочку из фольги.
2. на сайте киберполиции есть рекомендации https://cyberpolice.gov.ua/articles/
почему в статье нет ссылки на сайт киберполиции это конечно вопрос, но вас же в гугле не забанили.


Будьте добры можно не просто ссылку на сайт полиции, а ссылку на рекомендации в разрезе именно этой статьи ? Заранее благодарен, шапочку из фольги уже сделал и себе и собаке :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:16

Re: РФ готує масштабну кібератаку проти України — Поліція

  Igorten написав:Заранее благодарен, шапочку из фольги уже сделал и себе и собаке

отлично! держите нас в курсе.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:16

Там рекомендации "Як протидіяти та уникнути атаки нового вірусу-криптора" из трёх пунктов (читать лучше сидя, слабонервным просьба не читать "полёт мысли" киберполиции):
1) выключить макросы в офис
2) не работать под учёткой админа
3) помолиться и сделать резервную копию.
Я так думаю, шапочка из фольги по эффективности всё-таки превосходит эти никчемные рекомендации.
ЯЧитатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:18

Re: РФ готує масштабну кібератаку проти України — Поліція

  Pegasmaster написав:отлично! держите нас в курсе.


Ну вот, чуть что все в кусты ... Ладно может таки шапочка поможет :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:20

Re: РФ готує масштабну кібератаку проти України — Поліція

ЯЧитатель написав:Там рекомендации "Як протидіяти та уникнути атаки нового вірусу-криптора" из трёх пунктов (читать лучше сидя, слабонервным просьба не читать "полёт мысли" киберполиции):
1) выключить макросы в офис
2) не работать под учёткой админа
3) помолиться и сделать резервную копию.
Я так думаю, шапочка из фольги по эффективности всё-таки превосходит эти никчемные рекомендации.

Т.е в шапочке из фольги под админской учеткой открывать документы из вложений от хз кого и разрешать запуск макросов можно спокойно, а бекапы делают только трусы?
Faceless
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4
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:23

  ЯЧитатель написав:Там рекомендации "Як протидіяти та уникнути атаки нового вірусу-криптора" из трёх пунктов (читать лучше сидя, слабонервным просьба не читать "полёт мысли" киберполиции):
1) выключить макросы в офис
2) не работать под учёткой админа
3) помолиться и сделать резервную копию.
Я так думаю, шапочка из фольги по эффективности всё-таки превосходит эти никчемные рекомендации.


Не уверен, цитирую :
Як протидіяти та уникнути атаки нового вірусу-криптора.
19 квітня 2018 р. 15:00
так то апрель месяц, а тут на днях июль начнется :)

В общем жду, может Pegasmaster все же поможет :) Ну хоть сообщите как атаку отобьют, не ходить же в шапочке до скончания века :)
Востаннє редагувалось Igorten в Сер 27 чер, 2018 11:31, всього редагувалось 2 разів.
Igorten
 
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