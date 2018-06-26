РФ готує масштабну кібератаку проти України — Поліція
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ЯЧитатель написав:Там рекомендации "Як протидіяти та уникнути атаки нового вірусу-криптора" из трёх пунктов (читать лучше сидя, слабонервным просьба не читать "полёт мысли" киберполиции): 1) выключить макросы в офис 2) не работать под учёткой админа 3) помолиться и сделать резервную копию. Я так думаю, шапочка из фольги по эффективности всё-таки превосходит эти никчемные рекомендации.
Т.е в шапочке из фольги под админской учеткой открывать документы из вложений от хз кого и разрешать запуск макросов можно спокойно, а бекапы делают только трусы?
Фейслесс, Вы же не глупый. Это самые общие повседневные рекомендации которые по-любому нужно соблюдать. Однако: 1) эти элементарные вущи и так исполняются, но! они никому не помогли против "Пети" 2) вопрос был о рекомендациях именно против этой планируемой атаки
ЯЧитатель написав:Там рекомендации "Як протидіяти та уникнути атаки нового вірусу-криптора" из трёх пунктов (читать лучше сидя, слабонервным просьба не читать "полёт мысли" киберполиции): 1) выключить макросы в офис 2) не работать под учёткой админа 3) помолиться и сделать резервную копию. Я так думаю, шапочка из фольги по эффективности всё-таки превосходит эти никчемные рекомендации.
Т.е в шапочке из фольги под админской учеткой открывать документы из вложений от хз кого и разрешать запуск макросов можно спокойно, а бекапы делают только трусы?
Фейслесс, Вы же не глупый. Это самые общие повседневные рекомендации которые по-любому нужно соблюдать. Однако: 1) эти элементарные вущи и так исполняются, но! они никому не помогли против "Пети" 2) вопрос был о рекомендациях именно против этой планируемой атаки
Скажу я вам, что больше всех пострадали именно конторы, которые пренебрегали даже такими элементарными правилами гигиены. Особенно касательно бекапов
Если не известны конкретные цели и способы атаки, то лучший способ подготовится - это самые банальные предосторожности в первую очередь.
Igorten написав:В общем жду, может Pegasmaster все же поможет
ну я вряд ли вам помогу, но вот киберполиция и сбу точно могут помочь. кстати, когда нагрянул Petya и NotPetya, в моей организации на 60+ компов и несколько сетей ни один комп не заразился именно благодаря их помощи. и патчи я качал с сайта сбу, т.к. до микрософта не достучаться было. начните с безопасности своих роутеров. на сайте киберполиции есть рекомендации. уже были сообщения, что заражение роутеров это подготовка к более масштабной атаке, про которую говорит Демедюк. кстати, в мою бюджетную организацию регулярно приходят рекомендации по безопасности от киберполиции и сбу. иногда примитивные, типа запрета для бухов лазить по вконтактикам и т.п., а иногда по настройке файвола и т.п.
Igorten написав:"Як протидіяти та уникнути атаки нового вірусу-криптора. 19 квітня 2018 р. 15:00" так то апрель месяц, а тут на днях июль начнется
вы специально выбрали именно эту рекомендацию? а могли бы выбрать и 2017 года, да? там есть рекомендации от 25 мая 2018, но надо ж зраду разогнать.
кстати, да... месяц назад СБУ начала наезжать на местных провайдеров, чтобы прошерстили роутеры клиентов и возможности доступа к ним... в результате, отключили одного нашего корпоративного клиента, до момента пока я приехал и обновил прошивку роутера на новую "более безопасную" ) СБУ бдит, а у меня есть заработок... могу только сказать спасибо всем участникам ))
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
ЯЧитатель написав:1) эти элементарные вущи и так исполняются, но! они никому не помогли против "Пети"
Не знаю как такое может быть, но я скачал именно то обновление Медка в прошлом мае, в котором сидел этот злобный Петя, еще до того как поднялась паника. Многие попали под раздачу, а у меня без последствий. Потом несколькими антивирусами просканировал Пети нет, Медок мне письмо шлет - вы попали, извиняемся, что-то там вам бесплатно сделаем, а у меня ничего не происходит. Не знаю, не специалист, не могу комментировать.
Igorten написав:Вы специально сообщения подряд не читаете ? Если бы читали то поняли почему именно эта дата.
на сайте есть рекомендации свежее. вероятно ЯЧитатель тоже зраду ищет. хз, наверно вы оба думаете, что киберполиция телепатическими методами узнаёт о планируемых атаках и даёт рекомендации. на их сайте есть рекомендации, которые могут помочь избежать атаки. если вы считаете, что шапочка из фольги вам лучше поможет, не смею вам навязывать другое мнение.