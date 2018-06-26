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РФ готує масштабну кібератаку
проти України — Поліція

РФ готує масштабну кібератаку проти України — Поліція
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:24

  Faceless написав:
ЯЧитатель написав:Там рекомендации "Як протидіяти та уникнути атаки нового вірусу-криптора" из трёх пунктов (читать лучше сидя, слабонервным просьба не читать "полёт мысли" киберполиции):
1) выключить макросы в офис
2) не работать под учёткой админа
3) помолиться и сделать резервную копию.
Я так думаю, шапочка из фольги по эффективности всё-таки превосходит эти никчемные рекомендации.

Т.е в шапочке из фольги под админской учеткой открывать документы из вложений от хз кого и разрешать запуск макросов можно спокойно, а бекапы делают только трусы?

Фейслесс, Вы же не глупый. Это самые общие повседневные рекомендации которые по-любому нужно соблюдать.
Однако:
1) эти элементарные вущи и так исполняются, но! они никому не помогли против "Пети"
2) вопрос был о рекомендациях именно против этой планируемой атаки
ЯЧитатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:26

Кажется мы стали забывать про кибер-шатуна :-)
Вот и решили напомнить
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:35

Re: РФ готує масштабну кібератаку проти України — Поліція

ЯЧитатель написав:
  Faceless написав:
ЯЧитатель написав:Там рекомендации "Як протидіяти та уникнути атаки нового вірусу-криптора" из трёх пунктов (читать лучше сидя, слабонервным просьба не читать "полёт мысли" киберполиции):
1) выключить макросы в офис
2) не работать под учёткой админа
3) помолиться и сделать резервную копию.
Я так думаю, шапочка из фольги по эффективности всё-таки превосходит эти никчемные рекомендации.

Т.е в шапочке из фольги под админской учеткой открывать документы из вложений от хз кого и разрешать запуск макросов можно спокойно, а бекапы делают только трусы?

Фейслесс, Вы же не глупый. Это самые общие повседневные рекомендации которые по-любому нужно соблюдать.
Однако:
1) эти элементарные вущи и так исполняются, но! они никому не помогли против "Пети"
2) вопрос был о рекомендациях именно против этой планируемой атаки
Скажу я вам, что больше всех пострадали именно конторы, которые пренебрегали даже такими элементарными правилами гигиены. Особенно касательно бекапов

Если не известны конкретные цели и способы атаки, то лучший способ подготовится - это самые банальные предосторожности в первую очередь.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:43

  Faceless написав:Если не известны конкретные цели и способы атаки, то лучший способ подготовится - это самые банальные предосторожности в первую очередь.

Согласен с каждым Вашим словом

P.S. Однако (вспоминаем, что в статье наши доблестные кибервоины анализировали обнаруженное вредоносное ПО) отсутствие каких-либо дополнительных мер предосторожности красноречиво говорит само за себя
Востаннє редагувалось ЯЧитатель в Сер 27 чер, 2018 11:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:44

Re: РФ готує масштабну кібератаку проти України — Поліція

  Igorten написав:В общем жду, может Pegasmaster все же поможет

ну я вряд ли вам помогу, но вот киберполиция и сбу точно могут помочь.
кстати, когда нагрянул Petya и NotPetya, в моей организации на 60+ компов и несколько сетей ни один комп не заразился именно благодаря их помощи.
и патчи я качал с сайта сбу, т.к. до микрософта не достучаться было.
начните с безопасности своих роутеров. на сайте киберполиции есть рекомендации.
уже были сообщения, что заражение роутеров это подготовка к более масштабной атаке, про которую говорит Демедюк.
кстати, в мою бюджетную организацию регулярно приходят рекомендации по безопасности от киберполиции и сбу. иногда примитивные, типа запрета для бухов лазить по вконтактикам и т.п., а иногда по настройке файвола и т.п.
  Igorten написав:"Як протидіяти та уникнути атаки нового вірусу-криптора.
19 квітня 2018 р. 15:00" так то апрель месяц, а тут на днях июль начнется

вы специально выбрали именно эту рекомендацию? а могли бы выбрать и 2017 года, да?
там есть рекомендации от 25 мая 2018, но надо ж зраду разогнать.
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:52

Re: РФ готує масштабну кібератаку проти України — Поліція

  ЯЧитатель написав:2) вопрос был о рекомендациях именно против этой планируемой атаки

пока https://cyberpolice.gov.ua/article/reko ... otik-1198/
и https://cyberpolice.gov.ua/article/vyya ... dir--7672/
защита роутеров может помочь именно против этой планируемой атаки.
вы же не думаете, что те, кто такое планирует делятся планами с сбу.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:07

кстати, да... месяц назад СБУ начала наезжать на местных провайдеров, чтобы прошерстили роутеры клиентов и возможности доступа к ним... в результате, отключили одного нашего корпоративного клиента, до момента пока я приехал и обновил прошивку роутера на новую "более безопасную" )
СБУ бдит, а у меня есть заработок... могу только сказать спасибо всем участникам ))
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:10

Re: РФ готує масштабну кібератаку проти України — Поліція

  Pegasmaster написав:вы специально выбрали именно эту рекомендацию? а могли бы выбрать и 2017 года, да?
там есть рекомендации от 25 мая 2018, но надо ж зраду разогнать.


Вы специально сообщения подряд не читаете ? Если бы читали то поняли почему именно эта дата. Вы просьбу ссылки проигнорировали, ЯЧитатель сделал предположение, я ответил.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:20

  ЯЧитатель написав:1) эти элементарные вущи и так исполняются, но! они никому не помогли против "Пети"


Не знаю как такое может быть, но я скачал именно то обновление Медка в прошлом мае, в котором сидел этот злобный Петя, еще до того как поднялась паника. Многие попали под раздачу, а у меня без последствий. Потом несколькими антивирусами просканировал Пети нет, Медок мне письмо шлет - вы попали, извиняемся, что-то там вам бесплатно сделаем, а у меня ничего не происходит. Не знаю, не специалист, не могу комментировать.
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:25

Re: РФ готує масштабну кібератаку проти України — Поліція

  Igorten написав:Вы просьбу ссылки проигнорировали

я ответил ЯЧитатель с сылками. пользуйтесь.
  Igorten написав:Вы специально сообщения подряд не читаете ? Если бы читали то поняли почему именно эта дата.

на сайте есть рекомендации свежее. вероятно ЯЧитатель тоже зраду ищет.
хз, наверно вы оба думаете, что киберполиция телепатическими методами узнаёт о планируемых атаках и даёт рекомендации. на их сайте есть рекомендации, которые могут помочь избежать атаки. если вы считаете, что шапочка из фольги вам лучше поможет, не смею вам навязывать другое мнение.
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