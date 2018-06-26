РФ готує масштабну кібератаку проти України — Поліція

Додано: Сер 27 чер, 2018 12:07

кстати, да... месяц назад СБУ начала наезжать на местных провайдеров, чтобы прошерстили роутеры клиентов и возможности доступа к ним... в результате, отключили одного нашего корпоративного клиента, до момента пока я приехал и обновил прошивку роутера на новую "более безопасную" )

СБУ бдит, а у меня есть заработок... могу только сказать спасибо всем участникам ))

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