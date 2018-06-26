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РФ готує масштабну кібератаку проти України — Поліція
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 чер, 2018 12:26
Замены Медку и 1С уже есть?
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sal
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Додано: Сер 27 чер, 2018 12:35
sal написав:Замены Медку и 1С уже есть?
И всегда были
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Faceless
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4
Додано: Сер 27 чер, 2018 13:07
Faceless написав:
всегда были
Тогда смело запрещать обыдвох, как вконтактик.
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sal
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