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РФ готує масштабну кібератаку
проти України — Поліція

РФ готує масштабну кібератаку проти України — Поліція
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:26

Re: РФ готує

Замены Медку и 1С уже есть?
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:35

Re: РФ готує масштабну кібератаку проти України — Поліція

sal написав:Замены Медку и 1С уже есть?
И всегда были
Faceless
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4
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:07

Re: проти

  Faceless написав:всегда были

Тогда смело запрещать обыдвох, как вконтактик.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:35

  ЯЧитатель написав:
  Faceless написав:Если не известны конкретные цели и способы атаки, то лучший способ подготовится - это самые банальные предосторожности в первую очередь.

Согласен с каждым Вашим словом

P.S. Однако (вспоминаем, что в статье наши доблестные кибервоины анализировали обнаруженное вредоносное ПО) отсутствие каких-либо дополнительных мер предосторожности красноречиво говорит само за себя


Нужны дополнительные меры предосторожности? Тогда вам шапочка и выкинуть компьютер в мусорку. Именно в такой последовательности!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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