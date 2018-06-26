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РФ готує масштабну кібератаку проти України — Поліція
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 чер, 2018 12:26
Замены Медку и 1С уже есть?
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sal
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Додано: Сер 27 чер, 2018 12:35
sal написав:Замены Медку и 1С уже есть?
И всегда были
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Faceless
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Додано: Сер 27 чер, 2018 13:07
Faceless написав:
всегда были
Тогда смело запрещать обыдвох, как вконтактик.
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sal
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Додано: Сер 27 чер, 2018 16:35
ЯЧитатель написав: Faceless написав:
Если не известны конкретные цели и способы атаки, то лучший способ подготовится - это самые банальные предосторожности в первую очередь.
Согласен с каждым Вашим словом
P.S. Однако (вспоминаем, что в статье наши доблестные кибервоины анализировали обнаруженное вредоносное ПО) отсутствие каких-либо дополнительных мер предосторожности красноречиво говорит само за себя
Нужны дополнительные меры предосторожности? Тогда вам шапочка и выкинуть компьютер в мусорку. Именно в такой последовательности!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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