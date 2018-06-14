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Мінфін схвалив Стратегію
розвитку ПриватБанку до 2022...

Мінфін схвалив Стратегію розвитку ПриватБанку до 2022...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 10:22

Мінфін схвалив Стратегію розвитку ПриватБанку до 2022...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів.

Дивися повний текст Мінфін схвалив Стратегію розвитку ПриватБанку до 2022 року (інфографіка).
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Вобщем дыру от Коломойского закроют за счёт кредитчиков, депозитчиков, комиссий за всё, и урезания всего
Грйс-мэн
 
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