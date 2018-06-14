Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів.
Дивися повний текст Мінфін схвалив Стратегію розвитку ПриватБанку до 2022 року (інфографіка).
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Додано: Сер 27 чер, 2018 10:22
Мінфін схвалив Стратегію розвитку ПриватБанку до 2022...
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Дивися повний текст Мінфін схвалив Стратегію розвитку ПриватБанку до 2022 року (інфографіка).
Додано: Сер 27 чер, 2018 10:22
Вобщем дыру от Коломойского закроют за счёт кредитчиков, депозитчиков, комиссий за всё, и урезания всего
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