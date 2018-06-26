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Італія до 2022 року планує
випустити 1 млн електромобілів

Італія до 2022 року планує випустити 1 млн електромобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 10:34

Італія до 2022 року планує випустити 1 млн електромобілів

Пропонуємо до обговорення:
Мають намір досягти випуску авто в 1 млн штук до 2022 року.

Дивися повний текст Італія до 2022 року планує випустити 1 млн електромобілів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 10:34

Милости просим итальянский , бензино-газовый секондхенд, к нам на Украину. :D
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