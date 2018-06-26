Мають намір досягти випуску авто в 1 млн штук до 2022 року.
Дивися повний текст Італія до 2022 року планує випустити 1 млн електромобілів.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 10:34
Італія до 2022 року планує випустити 1 млн електромобілів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Італія до 2022 року планує випустити 1 млн електромобілів.
Додано: Сер 27 чер, 2018 10:34
Милости просим итальянский , бензино-газовый секондхенд, к нам на Украину. :D
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