НБУ пояснює зниження цінності гривні в 14 разів кризовими періодами, які супроводжувалися сплесками девальвації і інфляції.
Дивися повний текст Причини падіння цінності гривні в 14 разів: пояснення від НБУ (інфографіка).
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:18
Причини падіння цінності гривні в 14 разів: пояснення...
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Дивися повний текст Причини падіння цінності гривні в 14 разів: пояснення від НБУ (інфографіка).
Додано: Сер 27 чер, 2018 11:36
а что ж нет прогноза НБУ на первом графике с учетом роста з/п 2018-2019гг?
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