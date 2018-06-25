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Причини падіння цінності
гривні в 14 разів: пояснення...

Причини падіння цінності гривні в 14 разів: пояснення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:18

Причини падіння цінності гривні в 14 разів: пояснення...

Пропонуємо до обговорення:
НБУ пояснює зниження цінності гривні в 14 разів кризовими періодами, які супроводжувалися сплесками девальвації і інфляції.

Дивися повний текст Причини падіння цінності гривні в 14 разів: пояснення від НБУ (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:18

Это не объяснение, а констатация факта!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:36

а что ж нет прогноза НБУ на первом графике с учетом роста з/п 2018-2019гг?
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:41

  Obval_Defoltovich написав:Это не объяснение, а констатация факта!

Какого факта? Что-то в объснениях нет ни слова о повальном воровстве и мошенничестве в НБУ- главной причине обвала гривны.
Введенный в оборот в 1993 году латвийский лат пережил тот же развал СССР и те же мировые кризисы, но с 1993 УКРЕПИЛСЯ с 1,65 дол/лат, до 1,95 дол/лат в конце существования в 2014м году.
Cris
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:46

  Cris написав: Какого факта? Что-то в объснениях нет ни слова о повальном воровстве и мошенничестве в НБУ- главной причине обвала гривны. Введенный в оборот в 1993 году латвийский лат пережил тот же развал СССР и те же мировые кризисы, но с 1993 УКРЕПИЛСЯ с 1,65 дол/лат, до 1,95 дол/лат в конце существования в 2014м году.

Латвия сразу же после рапада переориентировалась на более устойчивый рынок ЕС, в то время как мы больше зависили от emerging markets, которыми и сами были и по которым кризис 1998го ударил наиболеее сильно. А хотя кому я это пишу, зрадомухе которой абы потявкать про варафство и корупцийов
redmax11
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