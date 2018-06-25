НБУ пояснює зниження цінності гривні в 14 разів кризовими періодами, які супроводжувалися сплесками девальвації і інфляції.
Дивися повний текст Причини падіння цінності гривні в 14 разів: пояснення від НБУ (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 чер, 2018 11:18
Причини падіння цінності гривні в 14 разів: пояснення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Причини падіння цінності гривні в 14 разів: пояснення від НБУ (інфографіка).
Додано: Сер 27 чер, 2018 11:36
а что ж нет прогноза НБУ на первом графике с учетом роста з/п 2018-2019гг?
Додано: Сер 27 чер, 2018 12:41
Какого факта? Что-то в объснениях нет ни слова о повальном воровстве и мошенничестве в НБУ- главной причине обвала гривны.
Введенный в оборот в 1993 году латвийский лат пережил тот же развал СССР и те же мировые кризисы, но с 1993 УКРЕПИЛСЯ с 1,65 дол/лат, до 1,95 дол/лат в конце существования в 2014м году.
Додано: Сер 27 чер, 2018 13:46
Латвия сразу же после рапада переориентировалась на более устойчивый рынок ЕС, в то время как мы больше зависили от emerging markets, которыми и сами были и по которым кризис 1998го ударил наиболеее сильно. А хотя кому я это пишу, зрадомухе которой абы потявкать про варафство и корупцийов
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:27
НБУ объясняет?... сообщает пресслужба?... кто конкретно ездит пол ушам?..переделанный компьютерщик?.. гривню влили те кто правит Украиной.
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:52
Воровство, повальная коррупция, абсолютное нежелание производительно трудиться - это и не только является причиной стабильного падения экономической активности, что ведёт к миграции трудовых ресурсов из страны и вследствии - повальный пессимизм о будущем страны (окромя профессиональных популистов). Цена гривня зависит от экономической активности - это ведёт к положительным ожиданиям инвесторов в будущей прибыли и увеличению накоплений населения (что позволяет вкладывать эти средства в экономику эффективной финансовой системой - которой нет в этой стране).
|