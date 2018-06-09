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США введуть заборону
на іранську нафту

США введуть заборону на іранську нафту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:41

США введуть заборону на іранську нафту

Пропонуємо до обговорення:
США будуть готові ввести санкції після зазначеної дати проти міжнародних компаній, якщо вони будуть фінансувати іранський режим.

Дивися повний текст США введуть заборону на іранську нафту.
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:41

Трампону надо накрутить цены на нефть. И плевать на интересы страны, которая импортирует 40% нефти даже после раскупорки всех резервов, лишь бы свой карман набить. Называется, наши люди в голливуде. Вернее, не наши, а соседские.
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