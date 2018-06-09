США будуть готові ввести санкції після зазначеної дати проти міжнародних компаній, якщо вони будуть фінансувати іранський режим.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 12:41
США введуть заборону на іранську нафту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США введуть заборону на іранську нафту.
Додано: Сер 27 чер, 2018 12:41
Трампону надо накрутить цены на нефть. И плевать на интересы страны, которая импортирует 40% нефти даже после раскупорки всех резервов, лишь бы свой карман набить. Называется, наши люди в голливуде. Вернее, не наши, а соседские.
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