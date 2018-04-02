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Польща купуватиме у США скраплений газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 чер, 2018 12:53
Пропонуємо до обговорення:
Польська державна нафтогазова компанія PGNiG підписала у Вашингтоні 20-річну угоду з американськими фірмами Venture Global LNG i Port Arthur LNG про базові умови постачання скрапленого газу із США до Польщі.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 12:54
Зріджений, а не скраплений. Скраплений - це пропан-бутан.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 13:34
а Газмяс идет лесом - договор после 2022 года продлеваться не будет, минус 10 млрд кубов.
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