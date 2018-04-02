Польща купуватиме у США скраплений газ

Додано: Сер 27 чер, 2018 16:35

avax написав: а Газмяс идет лесом - договор после 2022 года продлеваться не будет, минус 10 млрд кубов. а Газмяс идет лесом - договор после 2022 года продлеваться не будет, минус 10 млрд кубов.

1. Нам то с этого что? Или Нафтомясу легче станет?2. LNG газ намного дороже трубного, это ясно даже дураку.3."польская компания получит возможность перепродавать американский газ на международных рынках" интересно какой дурак у них его купит, ну разе если они будут продавать дешевле, чем купили.4.Путин: Если Польша не хочет покупать наш газ, купит кто-то другой — и продаст в Польшу ( Ну это примерно так как мы покупаем газ из Словении)5.В 2015 году в городе Свиноуйсьце был сдан в эксплуатацию СПГ-терминал мощностью пять миллиардов кубометров в год.6.В настоящее время Польша потребляет около 15 миллиардов кубометров газа в год, из которых 10 миллиардов поставляет "Газпром" остальные 5 млрд. из Норвегии, который тоже дороже русского. А сколько будет поставлять США? 2,7 млрд.в год С 2023 по 2043 что то надо объяснять, или сами поймете?