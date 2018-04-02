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Польща купуватиме у США скраплений газ
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Додано: Сер 27 чер, 2018 12:53
Пропонуємо до обговорення:
Польська державна нафтогазова компанія PGNiG підписала у Вашингтоні 20-річну угоду з американськими фірмами Venture Global LNG i Port Arthur LNG про базові умови постачання скрапленого газу із США до Польщі.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 12:54
Зріджений, а не скраплений. Скраплений - це пропан-бутан.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 13:34
а Газмяс идет лесом - договор после 2022 года продлеваться не будет, минус 10 млрд кубов.
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avax
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Додано: Сер 27 чер, 2018 16:35
avax написав:
а Газмяс идет лесом - договор после 2022 года продлеваться не будет, минус 10 млрд кубов.
1. Нам то с этого что? Или Нафтомясу легче станет?
2. LNG газ намного дороже трубного, это ясно даже дураку.
3."польская компания получит возможность перепродавать американский газ на международных рынках" интересно какой дурак у них его купит, ну разе если они будут продавать дешевле, чем купили.
4.Путин: Если Польша не хочет покупать наш газ, купит кто-то другой — и продаст в Польшу ( Ну это примерно так как мы покупаем газ из Словении)
5.В 2015 году в городе Свиноуйсьце был сдан в эксплуатацию СПГ-терминал мощностью пять миллиардов кубометров в год.
6.В настоящее время Польша потребляет около 15 миллиардов кубометров газа в год, из которых 10 миллиардов поставляет "Газпром" остальные 5 млрд. из Норвегии, который тоже дороже русского. А сколько будет поставлять США? 2,7 млрд.в год С 2023 по 2043 что то надо объяснять, или сами поймете?
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pohl-elena
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Додано: Сер 27 чер, 2018 17:23
pohl-elena написав:
Путин: Если Польша не хочет покупать наш газ, купит кто-то другой
Ну такие же понты были про Украину - "на коленях приползут и купят по 400".
А потом (почему-то) бегали за Нафтогазом с предложениями: а вот давайте мы вам цену низкую сделаем, а вот посмотрите скидки какие...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Сер 27 чер, 2018 17:45
Sommer написав: pohl-elena написав:
Путин: Если Польша не хочет покупать наш газ, купит кто-то другой
Ну такие же понты были про Украину - "на коленях приползут и купят по 400".
А потом (почему-то) бегали за Нафтогазом с предложениями: а вот давайте мы вам цену низкую сделаем, а вот посмотрите скидки какие...
Ну так и приползли на коленях только к словакам и купили тот же самый газ, только на порядок дороже. И что это перемога?
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pohl-elena
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Додано: Сер 27 чер, 2018 19:13
pohl-elena написав: Sommer написав: pohl-elena написав:
Путин: Если Польша не хочет покупать наш газ, купит кто-то другой
Ну такие же понты были про Украину - "на коленях приползут и купят по 400".
А потом (почему-то) бегали за Нафтогазом с предложениями: а вот давайте мы вам цену низкую сделаем, а вот посмотрите скидки какие...
Ну так и приползли на коленях только к словакам и купили тот же самый газ, только на порядок дороже.
На порядок дороже? Веселые у вас методички.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Сер 27 чер, 2018 19:23
pohl-elena написав: Sommer написав: pohl-elena написав:
Путин: Если Польша не хочет покупать наш газ, купит кто-то другой
Ну такие же понты были про Украину - "на коленях приползут и купят по 400".
А потом (почему-то) бегали за Нафтогазом с предложениями: а вот давайте мы вам цену низкую сделаем, а вот посмотрите скидки какие...
Ну так и приползли на коленях только к словакам и купили тот же самый газ, только на порядок дороже.
На порядок дороже? Веселые у вас методички.
А вы что считаете, что на порядок дешевле?
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pohl-elena
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Додано: Сер 27 чер, 2018 19:42
pohl-elena
1. Нам то с этого что?
вам - ольгинцам платить перестанут
6.В настоящее время Польша потребляет около 15 миллиардов кубометров газа в год, из которых 10 миллиардов поставляет "Газпром" остальные 5 млрд. из Норвегии, который тоже дороже русского. А сколько будет поставлять США? 2,7 млрд.в год С 2023 по 2043 что то надо объяснять, или сами поймете?
Пригожинское абсолютно не в теме.
1.Даже не в курсе, что в Польше имеется собственная добыча газа - 4 млрд м3/год,
2.Не знает, что к 2022 году построят Балтийский трубопровод Дания - Польша для поставок норвежского газа - 8 млрд м3
3.Понятия не имеет, что контракты подписаны с двумя американскими компаниями - с каждой по 2 млн тонн СПГ - 2,7*2= 5,4 млрд м3.
4.В методичке не написано, что мощность терминала СПГ в Свиноустье к 2022 году увеличат до 7,5 млрд кубов/год.
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avax
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Додано: Сер 27 чер, 2018 19:57
pohl-elena
На порядок дороже - это в 10 раз.Такие "сноски" в методичках наверное не делают ))
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Ruslan2453
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