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Польща купуватиме у США скраплений газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 чер, 2018 20:25
pohl-elena написав: Sommer написав:
На порядок дороже? Веселые у вас методички.
А вы что считаете, что на порядок дешевле?
Я считаю, что у вас в методичках вранье написано.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Сер 27 чер, 2018 20:27
avax написав:pohl-elena
1. Нам то с этого что?
вам - ольгинцам платить перестанут
6.В настоящее время Польша потребляет около 15 миллиардов кубометров газа в год, из которых 10 миллиардов поставляет "Газпром" остальные 5 млрд. из Норвегии, который тоже дороже русского. А сколько будет поставлять США? 2,7 млрд.в год С 2023 по 2043 что то надо объяснять, или сами поймете?
Пригожинское абсолютно не в теме.
1.Даже не в курсе, что в Польше имеется собственная добыча газа - 4 млрд м3/год,
2.Не знает, что к 2022 году построят Балтийский трубопровод Дания - Польша для поставок норвежского газа - 8 млрд м3
3.Понятия не имеет, что контракты подписаны с двумя американскими компаниями - с каждой по 2 млн тонн СПГ - 2,7*2= 5,4 млрд м3.
4.В методичке не написано, что мощность терминала СПГ в Свиноустье к 2022 году увеличат до 7,5 млрд кубов/год.
А как насчет того что Норвегия ежегодно сокращает экспорт газа, да и вообще пока это еще далеко не договор на поставку, а только соглашение о подготовке оного, но это ведь не важно, правда?
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Сер 27 чер, 2018 20:50
antikkristall написав:
А как насчет того что Норвегия ежегодно сокращает экспорт газа, да и вообще пока это еще далеко не договор на поставку, а только соглашение о подготовке оного, но это ведь не важно, правда?
Почему-то когда рашка обьявила о соглашении с Китаем (не о договоре) вся вата исходила кипятком от якобы крутейшего контракта.
А вот Польша с Норвегией - это, конечно, совсем другое дело.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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