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Польща купуватиме у
США скраплений газ

Польща купуватиме у США скраплений газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:25

  pohl-elena написав:
  Sommer написав:
На порядок дороже? Веселые у вас методички.

А вы что считаете, что на порядок дешевле?


Я считаю, что у вас в методичках вранье написано.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:27

  avax написав:pohl-elena

1. Нам то с этого что?

вам - ольгинцам платить перестанут

6.В настоящее время Польша потребляет около 15 миллиардов кубометров газа в год, из которых 10 миллиардов поставляет "Газпром" остальные 5 млрд. из Норвегии, который тоже дороже русского. А сколько будет поставлять США? 2,7 млрд.в год С 2023 по 2043 что то надо объяснять, или сами поймете?


Пригожинское абсолютно не в теме.
1.Даже не в курсе, что в Польше имеется собственная добыча газа - 4 млрд м3/год,
2.Не знает, что к 2022 году построят Балтийский трубопровод Дания - Польша для поставок норвежского газа - 8 млрд м3
3.Понятия не имеет, что контракты подписаны с двумя американскими компаниями - с каждой по 2 млн тонн СПГ - 2,7*2= 5,4 млрд м3.
4.В методичке не написано, что мощность терминала СПГ в Свиноустье к 2022 году увеличат до 7,5 млрд кубов/год.


А как насчет того что Норвегия ежегодно сокращает экспорт газа, да и вообще пока это еще далеко не договор на поставку, а только соглашение о подготовке оного, но это ведь не важно, правда?
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:50

  antikkristall написав:А как насчет того что Норвегия ежегодно сокращает экспорт газа, да и вообще пока это еще далеко не договор на поставку, а только соглашение о подготовке оного, но это ведь не важно, правда?


Почему-то когда рашка обьявила о соглашении с Китаем (не о договоре) вся вата исходила кипятком от якобы крутейшего контракта.

А вот Польша с Норвегией - это, конечно, совсем другое дело. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 06:12

  Sommer написав:
  antikkristall написав:А как насчет того что Норвегия ежегодно сокращает экспорт газа, да и вообще пока это еще далеко не договор на поставку, а только соглашение о подготовке оного, но это ведь не важно, правда?


Почему-то когда рашка обьявила о соглашении с Китаем (не о договоре) вся вата исходила кипятком от якобы крутейшего контракта.

А вот Польша с Норвегией - это, конечно, совсем другое дело. :mrgreen:


Согласен, мост нарисовали, теперь и трубы рисовать начали.
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 08:54

До 2023 года Польша будет покупать у Газпрома 15 млрд. м3 газа. С 2023 года диверсифицирует поставки: часть собственная добыча, часть американский сжиженный газ, част норвежский трубопроводный. Так как в Норвегии добыча падает, значит Польша перекупит газ у Германии. А Германия больше закупит через СП-2 у РФ.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 09:21

Прочитал заголовок как - Теща купуватиме у США скраплений газ :lol:
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 09:28

Вот и поляков наконец-то развели как колхозников на базаре :)))
Аплодирую американцам стоя! :)
До этого наших тоже как даунов развели - уголек из Америки возили. С гимном встречали (даже Брежнева по привычке глазами искал)! Ну своим шахтерам, то конечно, зарплату платить - жадность не позволяет... А на американский уголек с этих же шахтеров через коммуналку всегда можно вытрясти деньги, к тому же гляди и себе перепадет при этом...
Вот люди на лохах деньги поднимают. Вот чему надо экономистов в институтах учить!
romio_33
 
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