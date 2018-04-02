Польща купуватиме у США скраплений газ

Додано: Чет 28 чер, 2018 11:39

avax написав: pohl-elena



1. Нам то с этого что?

вам - ольгинцам платить перестанут



6.В настоящее время Польша потребляет около 15 миллиардов кубометров газа в год, из которых 10 миллиардов поставляет "Газпром" остальные 5 млрд. из Норвегии, который тоже дороже русского. А сколько будет поставлять США? 2,7 млрд.в год С 2023 по 2043 что то надо объяснять, или сами поймете?



Пригожинское абсолютно не в теме.

1.Даже не в курсе, что в Польше имеется собственная добыча газа - 4 млрд м3/год,

2.Не знает, что к 2022 году построят Балтийский трубопровод Дания - Польша для поставок норвежского газа - 8 млрд м3

3.Понятия не имеет, что контракты подписаны с двумя американскими компаниями - с каждой по 2 млн тонн СПГ - 2,7*2= 5,4 млрд м3.

4.В методичке не написано, что мощность терминала СПГ в Свиноустье к 2022 году увеличат до 7,5 млрд кубов/год. 1. Нам то с этого что?вам - ольгинцам платить перестанутПригожинское абсолютно не в теме.1.Даже не в курсе, что в Польше имеется собственная добыча газа - 4 млрд м3/год,2.Не знает, что к 2022 году построят Балтийский трубопровод Дания - Польша для поставок норвежского газа - 8 млрд м33.Понятия не имеет, что контракты подписаны с двумя американскими компаниями - с каждой по 2 млн тонн СПГ - 2,7*2= 5,4 млрд м3.4.В методичке не написано, что мощность терминала СПГ в Свиноустье к 2022 году увеличат до 7,5 млрд кубов/год.

Я всегда, когда читаю подобные перлы такие как: "вам - ольгинцам платить перестанут" или "Пригожинское абсолютно не в теме" или же "В методичке не написано", а также умозаключения, которые не имеют ни чего общего с объективной реальностью, то я всегда вспоминаю соседа, олигофрена, который всегда выдает желаемое за действительное. К примеру, что поймет нормальный человек прочитав это:«Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала в Вашингтоне 20-летнее соглашение с американскими фирмами Venture Global LNG i Port Arthur LNG о базовых условиях поставки сжиженного газа из США в Польшу.С 2023 года Польша будет получать ежегодно 2 млн тонн газа LNG, который после регазификации составит около 2,7 млрд кубометров газа, сообщает собственный корреспондент Укринформа.“Согласно договоренности, стороны будут вести переговоры по конкретным пунктам 20-летнего соглашения о закупке компанией (PGNiG) ежегодно 2 млн тонн LNG, равной после регазификации 2,7 млрд куб. природного газа”, – говорится в сообщении польской компании.»а поймет он следующее, что 2е американские компании подписали соглашение (а не заключили договор, который гипотетически к тому же не ратифицирован парламентами стран) по которому они будут с 2023 года поставлять около 2,7 млрд кубометров газа в год.Мой же сосед, понял бы это примерно так: «что контракты подписаны с двумя американскими компаниями - с каждой по 2 млн тонн СПГ - 2,7*2= 5,4 млрд м3.» Разницу чувствуете?И еще, что поймет нормальный человек прочитав это: «Проектная мощность терминала — 5 миллиардов кубометров природного газа в год. Эта величина может быть увеличена до 7,5 миллиардов кубометров, для чего, в частности, нужно построить ещё один резервуар и ещё три испарителя»А поймет он что, величина МОЖЕТ БЫТЬ увеличена, а на данный момент нету даже меморандума о намерениях по увеличению мощности, не говоря уже о расчете сметной документации на строительство необходимых объектов.Мой же сосед написал бы примерно так: «мощность терминала СПГ в Свиноустье к 2022 году увеличат до 7,5 млрд кубов/год.» ну вот так ему хочется, и все, что с ним поделаешь.Теперь по поводу Балтийского трубопровода Дания – Польша: 1 км этого газопровода стоит 8,3 млн долл США для сравнения 1 км СП-2 стоит 4,35 (2х ниток 8,7 млн долл США) разницу чувствуете почти в 2а раза? Все говорят, что СП-2 это не экономический, а политический проект, то как тогда назвать проект трубопровода Дания – Польша- СУПЕРПОЛИТИЧЕСКИЙ?