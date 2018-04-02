Польща купуватиме у США скраплений газ

Я считаю, что у вас в методичках вранье написано.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 20:25
Я считаю, что у вас в методичках вранье написано.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 27 чер, 2018 20:27
А как насчет того что Норвегия ежегодно сокращает экспорт газа, да и вообще пока это еще далеко не договор на поставку, а только соглашение о подготовке оного, но это ведь не важно, правда?
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Сер 27 чер, 2018 20:50
Почему-то когда рашка обьявила о соглашении с Китаем (не о договоре) вся вата исходила кипятком от якобы крутейшего контракта.
А вот Польша с Норвегией - это, конечно, совсем другое дело.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 28 чер, 2018 06:12
Согласен, мост нарисовали, теперь и трубы рисовать начали.
имхо
Додано: Чет 28 чер, 2018 08:54
До 2023 года Польша будет покупать у Газпрома 15 млрд. м3 газа. С 2023 года диверсифицирует поставки: часть собственная добыча, часть американский сжиженный газ, част норвежский трубопроводный. Так как в Норвегии добыча падает, значит Польша перекупит газ у Германии. А Германия больше закупит через СП-2 у РФ.
Додано: Чет 28 чер, 2018 09:21
Прочитал заголовок как - Теща купуватиме у США скраплений газ
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Чет 28 чер, 2018 09:28
Вот и поляков наконец-то развели как колхозников на базаре :)))
Аплодирую американцам стоя! :)
До этого наших тоже как даунов развели - уголек из Америки возили. С гимном встречали (даже Брежнева по привычке глазами искал)! Ну своим шахтерам, то конечно, зарплату платить - жадность не позволяет... А на американский уголек с этих же шахтеров через коммуналку всегда можно вытрясти деньги, к тому же гляди и себе перепадет при этом...
Вот люди на лохах деньги поднимают. Вот чему надо экономистов в институтах учить!
Додано: Чет 28 чер, 2018 10:53
Во первых, о каких методичках вы говорите?
Во вторых о каком вранье вы говорите?
Умные вообще говорят- В споре рождается истина, а дураки- все вранье, никому и не чему не верю или же сам дурак. Чтобы понять, что вранье а что нет, надо иметь хоть какие то знания или хотя бы желание познать истину.
Додано: Чет 28 чер, 2018 11:39
Я всегда, когда читаю подобные перлы такие как: "вам - ольгинцам платить перестанут" или "Пригожинское абсолютно не в теме" или же "В методичке не написано", а также умозаключения, которые не имеют ни чего общего с объективной реальностью, то я всегда вспоминаю соседа, олигофрена, который всегда выдает желаемое за действительное. К примеру, что поймет нормальный человек прочитав это:
«Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала в Вашингтоне 20-летнее соглашение с американскими фирмами Venture Global LNG i Port Arthur LNG о базовых условиях поставки сжиженного газа из США в Польшу.
С 2023 года Польша будет получать ежегодно 2 млн тонн газа LNG, который после регазификации составит около 2,7 млрд кубометров газа, сообщает собственный корреспондент Укринформа.
“Согласно договоренности, стороны будут вести переговоры по конкретным пунктам 20-летнего соглашения о закупке компанией (PGNiG) ежегодно 2 млн тонн LNG, равной после регазификации 2,7 млрд куб. природного газа”, – говорится в сообщении польской компании.»
а поймет он следующее, что 2е американские компании подписали соглашение (а не заключили договор, который гипотетически к тому же не ратифицирован парламентами стран) по которому они будут с 2023 года поставлять около 2,7 млрд кубометров газа в год.
Мой же сосед, понял бы это примерно так: «что контракты подписаны с двумя американскими компаниями - с каждой по 2 млн тонн СПГ - 2,7*2= 5,4 млрд м3.» Разницу чувствуете?
И еще, что поймет нормальный человек прочитав это: «Проектная мощность терминала — 5 миллиардов кубометров природного газа в год. Эта величина может быть увеличена до 7,5 миллиардов кубометров, для чего, в частности, нужно построить ещё один резервуар и ещё три испарителя»
А поймет он что, величина МОЖЕТ БЫТЬ увеличена, а на данный момент нету даже меморандума о намерениях по увеличению мощности, не говоря уже о расчете сметной документации на строительство необходимых объектов.
Мой же сосед написал бы примерно так: «мощность терминала СПГ в Свиноустье к 2022 году увеличат до 7,5 млрд кубов/год.» ну вот так ему хочется, и все, что с ним поделаешь.
Теперь по поводу Балтийского трубопровода Дания – Польша: 1 км этого газопровода стоит 8,3 млн долл США для сравнения 1 км СП-2 стоит 4,35 (2х ниток 8,7 млн долл США) разницу чувствуете почти в 2а раза? Все говорят, что СП-2 это не экономический, а политический проект, то как тогда назвать проект трубопровода Дания – Польша- СУПЕРПОЛИТИЧЕСКИЙ?
Додано: Чет 28 чер, 2018 12:07
Re: Польща купуватиме у США скраплений газ
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