Польща купуватиме у США скраплений газ

Я считаю, что у вас в методичках вранье написано.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 20:25
Я считаю, что у вас в методичках вранье написано.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 27 чер, 2018 20:27
А как насчет того что Норвегия ежегодно сокращает экспорт газа, да и вообще пока это еще далеко не договор на поставку, а только соглашение о подготовке оного, но это ведь не важно, правда?
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Сер 27 чер, 2018 20:50
Почему-то когда рашка обьявила о соглашении с Китаем (не о договоре) вся вата исходила кипятком от якобы крутейшего контракта.
А вот Польша с Норвегией - это, конечно, совсем другое дело.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 28 чер, 2018 08:54
До 2023 года Польша будет покупать у Газпрома 15 млрд. м3 газа. С 2023 года диверсифицирует поставки: часть собственная добыча, часть американский сжиженный газ, част норвежский трубопроводный. Так как в Норвегии добыча падает, значит Польша перекупит газ у Германии. А Германия больше закупит через СП-2 у РФ.
Додано: Чет 28 чер, 2018 09:21
Прочитал заголовок как - Теща купуватиме у США скраплений газ
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Чет 28 чер, 2018 10:53
Во первых, о каких методичках вы говорите?
Во вторых о каком вранье вы говорите?
Умные вообще говорят- В споре рождается истина, а дураки- все вранье, никому и не чему не верю или же сам дурак. Чтобы понять, что вранье а что нет, надо иметь хоть какие то знания или хотя бы желание познать истину.
Додано: Чет 28 чер, 2018 11:39
Я всегда, когда читаю подобные перлы такие как: "вам - ольгинцам платить перестанут" или "Пригожинское абсолютно не в теме" или же "В методичке не написано", а также умозаключения, которые не имеют ни чего общего с объективной реальностью, то я всегда вспоминаю соседа, олигофрена, который всегда выдает желаемое за действительное. К примеру, что поймет нормальный человек прочитав это:
«Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала в Вашингтоне 20-летнее соглашение с американскими фирмами Venture Global LNG i Port Arthur LNG о базовых условиях поставки сжиженного газа из США в Польшу.
С 2023 года Польша будет получать ежегодно 2 млн тонн газа LNG, который после регазификации составит около 2,7 млрд кубометров газа, сообщает собственный корреспондент Укринформа.
“Согласно договоренности, стороны будут вести переговоры по конкретным пунктам 20-летнего соглашения о закупке компанией (PGNiG) ежегодно 2 млн тонн LNG, равной после регазификации 2,7 млрд куб. природного газа”, – говорится в сообщении польской компании.»
а поймет он следующее, что 2е американские компании подписали соглашение (а не заключили договор, который гипотетически к тому же не ратифицирован парламентами стран) по которому они будут с 2023 года поставлять около 2,7 млрд кубометров газа в год.
Мой же сосед, понял бы это примерно так: «что контракты подписаны с двумя американскими компаниями - с каждой по 2 млн тонн СПГ - 2,7*2= 5,4 млрд м3.» Разницу чувствуете?
И еще, что поймет нормальный человек прочитав это: «Проектная мощность терминала — 5 миллиардов кубометров природного газа в год. Эта величина может быть увеличена до 7,5 миллиардов кубометров, для чего, в частности, нужно построить ещё один резервуар и ещё три испарителя»
А поймет он что, величина МОЖЕТ БЫТЬ увеличена, а на данный момент нету даже меморандума о намерениях по увеличению мощности, не говоря уже о расчете сметной документации на строительство необходимых объектов.
Мой же сосед написал бы примерно так: «мощность терминала СПГ в Свиноустье к 2022 году увеличат до 7,5 млрд кубов/год.» ну вот так ему хочется, и все, что с ним поделаешь.
Теперь по поводу Балтийского трубопровода Дания – Польша: 1 км этого газопровода стоит 8,3 млн долл США для сравнения 1 км СП-2 стоит 4,35 (2х ниток 8,7 млн долл США) разницу чувствуете почти в 2а раза? Все говорят, что СП-2 это не экономический, а политический проект, то как тогда назвать проект трубопровода Дания – Польша- СУПЕРПОЛИТИЧЕСКИЙ?
Додано: Чет 28 чер, 2018 12:07
Re: Польща купуватиме у США скраплений газ
Додано: Чет 28 чер, 2018 12:57
эти детали от каких экспертов? имена, фамилии
А вот вам, то что ждет Европу в ближайшем будущем
Голландия
Первый тревожный звоночек прозвучал в августе 2012 года, когда в округе Гронингена произошло разрушительное землетрясение магнитудой 3,6 баллов по шкале Рихтера. Уже тогда специальная инспекция рекомендовала снизить годовую добычу на месторождении до 12 млрд кубометров. Но тогда такое радикальное предложение не прошло. И планку на 2014 год установили в размере 42,5 млрд кубометров.
А землетрясения продолжались, и под давлением общественности и под угрозой многомиллиардных исков о возмещении ущерба к концу 2015 года ограничение достигло 27 млрд кубометров, а с 2016 года было остановлено на уровне 24 млрд кубометров. И только в случае очень морозной зимы компании NAM было разрешено добыть 27 млрд кубометров. Порядок был введен на 5 лет. Но в самом начале 2018 года произошло новое сильное землетрясение — 3,4 балла, после чего министр экономики был вынужден принять решение о сокращение добычи до 12 млрд кубометров.
Норвегия
В Норвегии в связи с публикацией выдержек из доклада, сделанного исследователями шведского университета в Упсале.
Меньший, чем ожидалось, объем добычи газа скажется на экономике не только Норвегии, но и всего Евросоюза. Евросоюз – крупный потребитель норвежского газа, который привык рассматривать Норвегию как надежного и стабильного поставщика газа. Он надеялся получать значительные объемы норвежского природного газа и в будущем. Собственное производство газа в ЕС резко снижается, тогда как спрос, напротив, растет. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, импорт газа в ЕС вырастет к 2030 году на целых 90%.
Шведские ученые предполагают, что соотношение между поставками газа на европейский рынок между двумя крупнейшими экспортерами – Россией и Норвегией – изменится. Они прогнозируют, что к 2030 году Норвегия сможет поставлять на европейский рынок всего лишь 20–30 млрд кубометров газа против сегодняшних 100 млрд.
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Додано: Чет 28 чер, 2018 13:04
А чего так возбудились форумные "патриоты"? Ведь то что Польша будет покупать американский СПГ значит что она купит меньше газа из РФ, а это в свою очередь значит что упадет транзит через нашу ГТС и следовательно меньше денег получим мы.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
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