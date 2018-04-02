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Польща купуватиме у
США скраплений газ

Польща купуватиме у США скраплений газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 13:23

  avax написав:а Газмяс идет лесом - договор после 2022 года продлеваться не будет, минус 10 млрд кубов.

Вы еще расскажите, что когда запустят НАБУККО, то будет минус 32 млрд кубов
А когда его к стати запустят, не подскажите?
Вы лучше расскажите, что мы будем делать после 2019 года
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 14:40

  RomanTik написав:А чего так возбудились форумные "патриоты"? Ведь то что Польша будет покупать американский СПГ значит что она купит меньше газа из РФ, а это в свою очередь значит что упадет транзит через нашу ГТС и следовательно меньше денег получим мы.

транзит в Польшу в основном проходит через территорию Белоруссии...
Cler
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