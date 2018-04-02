Польща купуватиме у США скраплений газ

Вы еще расскажите, что когда запустят НАБУККО, то будет минус 32 млрд кубов
А когда его к стати запустят, не подскажите?
Вы лучше расскажите, что мы будем делать после 2019 года
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Додано: Чет 28 чер, 2018 13:23
Додано: Чет 28 чер, 2018 14:40
транзит в Польшу в основном проходит через территорию Белоруссии...
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