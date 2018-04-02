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Польща купуватиме у
США скраплений газ

Польща купуватиме у США скраплений газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 13:23

  avax написав:а Газмяс идет лесом - договор после 2022 года продлеваться не будет, минус 10 млрд кубов.

Вы еще расскажите, что когда запустят НАБУККО, то будет минус 32 млрд кубов
А когда его к стати запустят, не подскажите?
Вы лучше расскажите, что мы будем делать после 2019 года
eap2828
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 14:40

  RomanTik написав:А чего так возбудились форумные "патриоты"? Ведь то что Польша будет покупать американский СПГ значит что она купит меньше газа из РФ, а это в свою очередь значит что упадет транзит через нашу ГТС и следовательно меньше денег получим мы.

транзит в Польшу в основном проходит через территорию Белоруссии...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 16:48

  pohl-elena написав:
  Sommer написав:Я считаю, что у вас в методичках вранье написано.


Во первых, о каких методичках вы говорите?
Во вторых о каком вранье вы говорите?


О том вранье, что газ на порядок дороже. Если не из методички это вранье взято... то откуда?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 16:58

  pohl-elena написав:"польская компания получит возможность перепродавать американский газ на международных рынках" интересно какой дурак у них его купит

Есть поклонники товаров из Роттердамов+ и Пенсильваний+, и карманных "европейских" прокладок
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 28 чер, 2018 17:01, всього редагувалось 1 раз.
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 17:00

  Sommer написав:
  pohl-elena написав:
  Sommer написав:Я считаю, что у вас в методичках вранье написано.


Во первых, о каких методичках вы говорите?
Во вторых о каком вранье вы говорите?


О том вранье, что газ на порядок дороже. Если не из методички это вранье взято... то откуда?

да шо вы за рыбу-гроши,что вы прицепились к этому "порядку" вам шашечки или ехать. Если вам сказать, что СПГ газ просто дороже чем трубный (без на порядок), то это будет уже не вранье или опять вранье?
Вы что сейчас на зоне? пишите постоянно о каких то методичках, объясните что это такое?
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 17:12

  Вкладчик1234 написав:
  pohl-elena написав:"польская компания получит возможность перепродавать американский газ на международных рынках" интересно какой дурак у них его купит

Есть поклонники товаров из Роттердамов+ и Пенсильваний+, и карманных "европейских" прокладок

Я с вами согласна, но здесь немного другой случай. Любители Роттердамов+ и Пенсильваний+ как правило покупают например уголь в России или Донбассе по 40 дол. а потом завозят его якобы из Роттердамов или Пенсильваний но уже по 120 дол. С польским газом такое не пройдет, потому что поляки сами будут покупать у Амеров по схеме Порт Артур+
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 17:12

  pohl-elena написав:
  Sommer написав:О том вранье, что газ на порядок дороже. Если не из методички это вранье взято... то откуда?

да шо вы за рыбу-гроши,что вы прицепились к этому "порядку" вам шашечки или ехать. Если вам сказать, что СПГ газ просто дороже чем трубный (без на порядок), то это будет уже не вранье или опять вранье?
Вы что сейчас на зоне?


Какие интересные оговорки пошли... :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 17:20

  pohl-elena написав:Я с вами согласна, но здесь немного другой случай. Любители Роттердамов+ и Пенсильваний+ как правило покупают например уголь в России или Донбассе по 40 дол. а потом завозят его якобы из Роттердамов или Пенсильваний но уже по 120 дол. С польским газом такое не пройдет, потому что поляки сами будут покупать у Амеров по схеме Порт Артур+

Наши стартаперы будут подавать украинский газ, а счёт выставлять как за американский
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 17:22

  Sommer написав:
  pohl-elena написав:
  Sommer написав:О том вранье, что газ на порядок дороже. Если не из методички это вранье взято... то откуда?

да шо вы за рыбу-гроши,что вы прицепились к этому "порядку" вам шашечки или ехать. Если вам сказать, что СПГ газ просто дороже чем трубный (без на порядок), то это будет уже не вранье или опять вранье?
Вы что сейчас на зоне?


Какие интересные оговорки пошли... :mrgreen:

какие оговорки вы имели ввиду?
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 17:33

  Вкладчик1234 написав:
  pohl-elena написав:Я с вами согласна, но здесь немного другой случай. Любители Роттердамов+ и Пенсильваний+ как правило покупают например уголь в России или Донбассе по 40 дол. а потом завозят его якобы из Роттердамов или Пенсильваний но уже по 120 дол. С польским газом такое не пройдет, потому что поляки сами будут покупать у Амеров по схеме Порт Артур+

Наши стартаперы будут подавать украинский газ, а счёт выставлять как за американский

Здесь вы правы, в нашей богом забытой стране, все может быть все может статься.
pohl-elena
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