Польща купуватиме у США скраплений газ

Додано: Чет 28 чер, 2018 17:00

Sommer написав: pohl-elena написав: Sommer написав: Я считаю, что у вас в методичках вранье написано. Я считаю, что у вас в методичках вранье написано.



Во первых, о каких методичках вы говорите?

Во вторых о каком вранье вы говорите?

Во первых, о каких методичках вы говорите?Во вторых о каком вранье вы говорите?



О том вранье, что газ на порядок дороже. Если не из методички это вранье взято... то откуда? О том вранье, что газ на порядок дороже. Если не из методички это вранье взято... то откуда?

да шо вы за рыбу-гроши,что вы прицепились к этому "порядку" вам шашечки или ехать. Если вам сказать, что СПГ газ просто дороже чем трубный (без на порядок), то это будет уже не вранье или опять вранье?Вы что сейчас на зоне? пишите постоянно о каких то методичках, объясните что это такое?