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Польща купуватиме у
США скраплений газ

Польща купуватиме у США скраплений газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 17:51

  Sommer написав:
  pohl-elena написав:
  Sommer написав:Я считаю, что у вас в методичках вранье написано.


Во первых, о каких методичках вы говорите?
Во вторых о каком вранье вы говорите?


О том вранье, что газ на порядок дороже. Если не из методички это вранье взято... то откуда?

Вранье что- что СПГ газ дороже трубного, так это любой дурак знает или вы не в курсе. И что это за такие методички - объясните людям
sea6
 
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