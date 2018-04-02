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Польща купуватиме у США скраплений газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 28 чер, 2018 17:51
Sommer написав: pohl-elena написав: Sommer написав:
Я считаю, что у вас в методичках вранье написано.
Во первых, о каких методичках вы говорите?
Во вторых о каком вранье вы говорите?
О том вранье, что газ на порядок дороже. Если не из методички это вранье взято... то откуда?
Вранье что- что СПГ газ дороже трубного, так это любой дурак знает или вы не в курсе. И что это за такие методички - объясните людям
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sea6
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