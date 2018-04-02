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Польща купуватиме у
США скраплений газ

Польща купуватиме у США скраплений газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 17:51

  Sommer написав:
  pohl-elena написав:
  Sommer написав:Я считаю, что у вас в методичках вранье написано.


Во первых, о каких методичках вы говорите?
Во вторых о каком вранье вы говорите?


О том вранье, что газ на порядок дороже. Если не из методички это вранье взято... то откуда?

Вранье что- что СПГ газ дороже трубного, так это любой дурак знает или вы не в курсе. И что это за такие методички - объясните людям
sea6
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 19:13

Надеюсь, что неизбежно значительно увеличивающиеся поставки СПГ из США в разные страны Европы никак не скажутся на объемах транзита газа через нашу ГТС. Трапм же наш друг.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 19:35

  freeze написав:Надеюсь, что неизбежно значительно увеличивающиеся поставки СПГ из США в разные страны Европы никак не скажутся на объемах транзита газа через нашу ГТС. Трапм же наш друг.

Надежды юношей питают
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 19:44

Есть три момента. Первое - эта угода лишь прелюдия к переговорам о деталях покупки американского ЛНГ. Декларация намерений, а не живой контракт. Укринформ спешит. Или врет)) Второе - полагаю, что топменеджмент PGNiG принимает чисто политическое решение. Смотрят на далекую перспективу или типа после нас хоть потоп - "через 20 лет или падишах умрет или осел")) Насколько знаю, в польском обществе дебаты нешуточные. Ведь условия контрактов не сладки для польской стороны. Американцы снимают с себя ответственность в своем порту загрузки (free-on-board). Через Атлантику и далее все на Польше. Польский "главарь" нафтогаза явно намекает на ожидание бааальших преференций со стороны американов в планах Польши стать кормилицей сжиженным газом не только для ЕС, а по миру. Короче, ваш уголь из Пенсильвании)) Поживем- увидим.
И третье - "2 млн тон LNG, що дорівнює після регазифікації 2,7 млрд куб. природного газу" - глупость написали. Коэффициент регазификации равен 600. С математикой вы явно не дружите. Но такая заруба в комментах идет))
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 19:52

PSPoldman а чего вы россияне так переживаете за польский и украинский газ?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 19:55

BIGor Украина есть родина моих родителей и я не россиянин. Я гражданин Германии. Еще один дурацкий вопрос и общаться более не будем
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 19:57

BIGor по сути моего коммента есть что сказать?
PSPoldman
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  #<1234
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