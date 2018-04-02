Польща купуватиме у США скраплений газ

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Есть три момента. Первое - эта угода лишь прелюдия к переговорам о деталях покупки американского ЛНГ. Декларация намерений, а не живой контракт. Укринформ спешит. Или врет)) Второе - полагаю, что топменеджмент PGNiG принимает чисто политическое решение. Смотрят на далекую перспективу или типа после нас хоть потоп - "через 20 лет или падишах умрет или осел")) Насколько знаю, в польском обществе дебаты нешуточные. Ведь условия контрактов не сладки для польской стороны. Американцы снимают с себя ответственность в своем порту загрузки (free-on-board). Через Атлантику и далее все на Польше. Польский "главарь" нафтогаза явно намекает на ожидание бааальших преференций со стороны американов в планах Польши стать кормилицей сжиженным газом не только для ЕС, а по миру. Короче, ваш уголь из Пенсильвании)) Поживем- увидим. И третье - "2 млн тон LNG, що дорівнює після регазифікації 2,7 млрд куб. природного газу" - глупость написали. Коэффициент регазификации равен 600. С математикой вы явно не дружите. Но такая заруба в комментах идет))
freeze написав:Надеюсь, что неизбежно значительно увеличивающиеся поставки СПГ из США в разные страны Европы никак не скажутся на объемах транзита газа через нашу ГТС. Трапм же наш друг.
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Вы такое не пишите и не говорите тссс..) керманычи то наши в географии не того, но если прочитают и посмотрят где он то уголь у нас точно станет по цене из "Порт - артурского слепого траста")). Причем не американского а того, что московиты слили японцам в 1905 году)). Ну а вообще если без юмора то все вопрос цены, может в контракте на 20 лет фиксированя цена?
Вы такое не пишите и не говорите тссс..) керманычи то наши в географии не того, но если прочитают и посмотрят где он то уголь у нас точно станет по цене из "Порт - артурского слепого траста")). Причем не американского а того, что московиты слили японцам в 1905 году)). Ну а вообще если без юмора то все вопрос цены, может в контракте на 20 лет фиксированя цена?
фиксированная цена? на 20 лет? у амеров? Вы хоть сами в это верите?
BIGor написав:PSPoldman все понятно, живет россиянин в Германии, и зраду пишет на украинских форумах. Точно не кремлебот
Во первых он написал, что он украинец, а не россиянин Во вторых если он даже россиянин, что ему запрещено писать на украинских форумах? В третьих в России столько же кремлеботов, сколько у нас порохоботов В четвертых а кремлеботы и порохоботы что не люди? они просто имеют разную точку зрения. Это что запрещено? В пятых прекратите всем людям развешивать ярлыки и оскорблять из за то что ихнее мнение отличается от вашего И в шестых учитесь уважать людей и тогда люди будут уважать вас