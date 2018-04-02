Польща купуватиме у США скраплений газ

Додано: Чет 28 чер, 2018 19:44

Есть три момента. Первое - эта угода лишь прелюдия к переговорам о деталях покупки американского ЛНГ. Декларация намерений, а не живой контракт. Укринформ спешит. Или врет)) Второе - полагаю, что топменеджмент PGNiG принимает чисто политическое решение. Смотрят на далекую перспективу или типа после нас хоть потоп - "через 20 лет или падишах умрет или осел")) Насколько знаю, в польском обществе дебаты нешуточные. Ведь условия контрактов не сладки для польской стороны. Американцы снимают с себя ответственность в своем порту загрузки (free-on-board). Через Атлантику и далее все на Польше. Польский "главарь" нафтогаза явно намекает на ожидание бааальших преференций со стороны американов в планах Польши стать кормилицей сжиженным газом не только для ЕС, а по миру. Короче, ваш уголь из Пенсильвании)) Поживем- увидим.

И третье - "2 млн тон LNG, що дорівнює після регазифікації 2,7 млрд куб. природного газу" - глупость написали. Коэффициент регазификации равен 600. С математикой вы явно не дружите. Но такая заруба в комментах идет))