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Польща купуватиме у
США скраплений газ

Польща купуватиме у США скраплений газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 19:44

Есть три момента. Первое - эта угода лишь прелюдия к переговорам о деталях покупки американского ЛНГ. Декларация намерений, а не живой контракт. Укринформ спешит. Или врет)) Второе - полагаю, что топменеджмент PGNiG принимает чисто политическое решение. Смотрят на далекую перспективу или типа после нас хоть потоп - "через 20 лет или падишах умрет или осел")) Насколько знаю, в польском обществе дебаты нешуточные. Ведь условия контрактов не сладки для польской стороны. Американцы снимают с себя ответственность в своем порту загрузки (free-on-board). Через Атлантику и далее все на Польше. Польский "главарь" нафтогаза явно намекает на ожидание бааальших преференций со стороны американов в планах Польши стать кормилицей сжиженным газом не только для ЕС, а по миру. Короче, ваш уголь из Пенсильвании)) Поживем- увидим.
И третье - "2 млн тон LNG, що дорівнює після регазифікації 2,7 млрд куб. природного газу" - глупость написали. Коэффициент регазификации равен 600. С математикой вы явно не дружите. Но такая заруба в комментах идет))
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 19:52

PSPoldman а чего вы россияне так переживаете за польский и украинский газ?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 19:55

BIGor Украина есть родина моих родителей и я не россиянин. Я гражданин Германии. Еще один дурацкий вопрос и общаться более не будем
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 19:57

BIGor по сути моего коммента есть что сказать?
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 21:01

  freeze написав:Надеюсь, что неизбежно значительно увеличивающиеся поставки СПГ из США в разные страны Европы никак не скажутся на объемах транзита газа через нашу ГТС. Трапм же наш друг.

"У политика нет друзей и врагов, а есть ИНТЕРЕСЫ, в соответствии с которыми есть противники и союзники, которые могут меняться местами, а ИНТЕРЕСЫ остаются НЕЗЫБЛЕМЫМИ" - доктрина Пальмерстона-Черчилля
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 22:27

PSPoldman все понятно, живет россиянин в Германии, и зраду пишет на украинских форумах. Точно не кремлебот :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 23:22

Re: Польща купуватиме у США скраплений газ

  pohl-elena написав:по схеме Порт Артур+

Вы такое не пишите и не говорите тссс..) керманычи то наши в географии не того, но если прочитают и посмотрят где он то уголь у нас точно станет по цене из "Порт - артурского слепого траста")). Причем не американского а того, что московиты слили японцам в 1905 году)).
Ну а вообще если без юмора то все вопрос цены, может в контракте на 20 лет фиксированя цена?
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 09:09

  Джон написав:
  pohl-elena написав:по схеме Порт Артур+

Вы такое не пишите и не говорите тссс..) керманычи то наши в географии не того, но если прочитают и посмотрят где он то уголь у нас точно станет по цене из "Порт - артурского слепого траста")). Причем не американского а того, что московиты слили японцам в 1905 году)).
Ну а вообще если без юмора то все вопрос цены, может в контракте на 20 лет фиксированя цена?

фиксированная цена? на 20 лет? у амеров?
Вы хоть сами в это верите?
pohl-elena
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 09:37

  BIGor написав:PSPoldman все понятно, живет россиянин в Германии, и зраду пишет на украинских форумах. Точно не кремлебот :D


Во первых он написал, что он украинец, а не россиянин
Во вторых если он даже россиянин, что ему запрещено писать на украинских форумах?
В третьих в России столько же кремлеботов, сколько у нас порохоботов
В четвертых а кремлеботы и порохоботы что не люди? они просто имеют разную точку зрения. Это что запрещено?
В пятых прекратите всем людям развешивать ярлыки и оскорблять из за то что ихнее мнение отличается от вашего
И в шестых учитесь уважать людей и тогда люди будут уважать вас
pohl-elena
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 09:44

  BIGor написав:PSPoldman все понятно, живет россиянин в Германии, и зраду пишет на украинских форумах. Точно не кремлебот :D

А какую он зраду написал? Процетируй
Просто, дэцэлам, правда глаза колит и они ни кого не хотят слушать кроме себе любимых
sea6
 
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