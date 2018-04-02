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Польща купуватиме у
США скраплений газ

Польща купуватиме у США скраплений газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:26

Re: Польща купуватиме у США скраплений газ

  pohl-elena написав:фиксированная цена? на 20 лет? у амеров?
Вы хоть сами в это верите?

Ну есть долгосрочные контракты..на 20 или нет я не в курсе, но скажу вам даже на бытовом уровне долгосрочные контракты могут быть выгодны. Гипотетически ничто вот мне или вам лично не мешает закупить по коммерческой цене газ 10-11 грн/куб сейчас у поставщика и по второму конракту закачать его в ПХГ, оплата там где то около 80-90 грн за 1000 куб/год, так что не дорого. Купите 20 000 кубоов например (ибо с 10-100 вас пошлют))) и закачайте со сроком хранения на 10 лет. Потребляйте по счетчику потом СВОЙ газ. Сейчас вы будете в минусе ибо он для населения по 7 за куб но вот к осени хотят цену поднять - выйдете в ноль как минимум, а уж за 10 лет..в ++ однозначно. Так и с Польшей..мы не знаем, закупили что и как они, может не на 20 но на 10 лет закупили газ по фиксированной цене. Вполне вероятно, может скупили газ вместе с вышкой)).. и хоть он с США но по сути он уже польский))..Надо знать подробности конракта.
Вот как "Родердам+" вроде но есть нюансы.. едет оно все с Московии и Донбасса..
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 13:14

  Джон написав:
  pohl-elena написав:фиксированная цена? на 20 лет? у амеров?
Вы хоть сами в это верите?

Ну есть долгосрочные контракты..на 20 или нет я не в курсе, но скажу вам даже на бытовом уровне долгосрочные контракты могут быть выгодны. Гипотетически ничто вот мне или вам лично не мешает закупить по коммерческой цене газ 10-11 грн/куб сейчас у поставщика и по второму конракту закачать его в ПХГ, оплата там где то около 80-90 грн за 1000 куб/год, так что не дорого. Купите 20 000 кубоов например (ибо с 10-100 вас пошлют))) и закачайте со сроком хранения на 10 лет. Потребляйте по счетчику потом СВОЙ газ. Сейчас вы будете в минусе ибо он для населения по 7 за куб но вот к осени хотят цену поднять - выйдете в ноль как минимум, а уж за 10 лет..в ++ однозначно. Так и с Польшей..мы не знаем, закупили что и как они, может не на 20 но на 10 лет закупили газ по фиксированной цене. Вполне вероятно, может скупили газ вместе с вышкой)).. и хоть он с США но по сути он уже польский))..Надо знать подробности конракта.
Вот как "Родердам+" вроде но есть нюансы.. едет оно все с Московии и Донбасса..

Интересный план, но не учтен один важный момент - а хранение газа в ПГХ 20 лет бесплатно?
Волгарь
 
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