Польща купуватиме у США скраплений газ

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pohl-elena написав:фиксированная цена? на 20 лет? у амеров? Вы хоть сами в это верите?
Ну есть долгосрочные контракты..на 20 или нет я не в курсе, но скажу вам даже на бытовом уровне долгосрочные контракты могут быть выгодны. Гипотетически ничто вот мне или вам лично не мешает закупить по коммерческой цене газ 10-11 грн/куб сейчас у поставщика и по второму конракту закачать его в ПХГ, оплата там где то около 80-90 грн за 1000 куб/год, так что не дорого. Купите 20 000 кубоов например (ибо с 10-100 вас пошлют))) и закачайте со сроком хранения на 10 лет. Потребляйте по счетчику потом СВОЙ газ. Сейчас вы будете в минусе ибо он для населения по 7 за куб но вот к осени хотят цену поднять - выйдете в ноль как минимум, а уж за 10 лет..в ++ однозначно. Так и с Польшей..мы не знаем, закупили что и как они, может не на 20 но на 10 лет закупили газ по фиксированной цене. Вполне вероятно, может скупили газ вместе с вышкой)).. и хоть он с США но по сути он уже польский))..Надо знать подробности конракта. Вот как "Родердам+" вроде но есть нюансы.. едет оно все с Московии и Донбасса..
pohl-elena написав:фиксированная цена? на 20 лет? у амеров? Вы хоть сами в это верите?
Ну есть долгосрочные контракты..на 20 или нет я не в курсе, но скажу вам даже на бытовом уровне долгосрочные контракты могут быть выгодны. Гипотетически ничто вот мне или вам лично не мешает закупить по коммерческой цене газ 10-11 грн/куб сейчас у поставщика и по второму конракту закачать его в ПХГ, оплата там где то около 80-90 грн за 1000 куб/год, так что не дорого. Купите 20 000 кубоов например (ибо с 10-100 вас пошлют))) и закачайте со сроком хранения на 10 лет. Потребляйте по счетчику потом СВОЙ газ. Сейчас вы будете в минусе ибо он для населения по 7 за куб но вот к осени хотят цену поднять - выйдете в ноль как минимум, а уж за 10 лет..в ++ однозначно. Так и с Польшей..мы не знаем, закупили что и как они, может не на 20 но на 10 лет закупили газ по фиксированной цене. Вполне вероятно, может скупили газ вместе с вышкой)).. и хоть он с США но по сути он уже польский))..Надо знать подробности конракта. Вот как "Родердам+" вроде но есть нюансы.. едет оно все с Московии и Донбасса..
Интересный план, но не учтен один важный момент - а хранение газа в ПГХ 20 лет бесплатно?
Вы такое не пишите и не говорите тссс..) керманычи то наши в географии не того, но если прочитают и посмотрят где он то уголь у нас точно станет по цене из "Порт - артурского слепого траста")). Причем не американского а того, что московиты слили японцам в 1905 году)). Ну а вообще если без юмора то все вопрос цены, может в контракте на 20 лет фиксированя цена?
Поставка российского газа в США перевозящий сжиженный природный газ танкер Gaselys французской компании Engie направляется из британского порта Айл-оф-Грейн в американский терминал Everett, расположенный возле Бостона. Gaselys транспортирует именно российский газ. Танкер встал на загрузку в британском порту сразу после того, как там разгрузилось судно "Кристоф де Маржери" с первой партией российского СПГ. "такую странную сделку" решили заключить из-за роста цен на газ на восточном побережье США до беспрецедентных 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров.
Сначала "Новатэк" — акционер "Ямал СПГ" — планировал направить первую партию СПГ на азиатский рынок. Возможным покупателем называлась китайская CNPC. Потом глава компании Леонид Михельсон сказал, что партия поступит в адрес "дочки" компании — Novatek Gas & Power. Позднее сообщалось, что ее отгрузят трейдинговой "дочке" малайзийской Petronas. "Факт, что конечным покупателем выступила Engie, объясняется тем, что у компании есть забронированные мощности по регазификации в терминале Everett на 6,9 миллиарда кубометров в год"
Интересная многоходовочка получается. И самое главное, что СПГ газ из Америки, должен оказаться дешевле трубного из России, у кого какие мысли
Вы такое не пишите и не говорите тссс..) керманычи то наши в географии не того, но если прочитают и посмотрят где он то уголь у нас точно станет по цене из "Порт - артурского слепого траста")). Причем не американского а того, что московиты слили японцам в 1905 году)). Ну а вообще если без юмора то все вопрос цены, может в контракте на 20 лет фиксированя цена?
фиксированная цена? на 20 лет? у амеров? Вы хоть сами в это верите?
Информация к размышлению "Газпром" намерен пересмотреть контракты с ЕС "Газпром" после рекордно холодной зимы, показавшей важность российского газа для ЕС во время пикового спроса, готовится к изменению условий контрактов на поставку газа европейским потребителям. Изменения должны затронуть формулу цены газа в зависимости от объемов, неравномерности отбора и гибкости поставок. Минувшей зимой, когда Европа оказалась во власти затяжных холодов, "Газпром" проявил себя как наиболее гибкий поставщик, обеспечив рекордные объемы поставок газа - до 713,4 млн куб. м в сутки. Зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил ранее, что контракты "Газпрома" с европейскими клиентами пересматривают не только по предложению покупателей и не только в сторону снижения цен. "Эти права носят обоюдный характер. Не надо думать, что к нам всегда приходят за понижением цен. Мы не раз шли за повышением цен тоже в полном соответствии с контрактными условиями", - отметил Медведев.
НОВАТЭК купил станцию регазификации СПГ в Польше Российский НОВАТЭК купил 100% Blue Gaz Sp. z o.o, которая владеет станцией регазификации сжиженного природного газа в Польше, сообщила компания в годовом отчете. У НОВАТЭКа уже есть активы в Польше: один грузовой терминал сжиженного газа в собственности, второй — в пользовании.
pohl-elena написав: Интересная многоходовочка получается. И самое главное, что СПГ газ из Америки, должен оказаться дешевле трубного из России, у кого какие мысли
а какие могут быть мысли?)) Американский ЛНГ дороже российского трубного или сжиженного для Европы однозначно. Для Украины тем более. Вариации и сомнения возможны лишь в неарифметических мозгах)) По поводу "многоходовочки" - веление времени. Россия встроена в капэкономику мира. Политических разногласий у роскапиталиста с амеркапиталистом нет. Тогговля в нормальном мире определяется спросом и ценой. Спрос на ликвидгэс есть. Российский буржуй предлагает более сладкую цену для американца, нежели "родной" буржуй из Тексаса. Из Блюмберга:"Global imports of LNG will set a new record this year on the back of 7.2% growth. A further surge in demand to 2030 will be driven by environmental measures in China, rising power generation in South and Southeast Asia, and a reduction in domestic gas production in Europe." Примечательно их предвидение в ближайшем будущем редакшн доместик гэс продакшн ин Юэреп - это про Норвегию, полагаю. Отсюда выводы - Россия на задворках пока не окажется (на край, не в этом веке)))) и торговля сжиженным становится перспективной. Было бы дико, коль Россия упустила бы такую возможность - Китай под боком. Есть и другие, но эа рамках темы Новатэк имеет устойчивый рост акций с лета того года. Хрен купишь по-дешевке сейчас))) Был бы помоложе, покуртился бы хоть швейцаром при Михельсоне)) Платят обильно