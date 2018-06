Польща купуватиме у США скраплений газ

Додано: Суб 30 чер, 2018 09:58

pohl-elena написав: Интересная многоходовочка получается. И самое главное, что СПГ газ из Америки, должен оказаться дешевле трубного из России, у кого какие мысли

а какие могут быть мысли?)) Американский ЛНГ дороже российского трубного или сжиженного для Европы однозначно. Для Украины тем более. Вариации и сомнения возможны лишь в неарифметических мозгах))По поводу "многоходовочки" - веление времени. Россия встроена в капэкономику мира. Политических разногласий у роскапиталиста с амеркапиталистом нет. Тогговля в нормальном мире определяется спросом и ценой. Спрос на ликвидгэс есть. Российский буржуй предлагает более сладкую цену для американца, нежели "родной" буржуй из Тексаса. Из Блюмберга:"Global imports of LNG will set a new record this year on the back of 7.2% growth. A further surge in demand to 2030 will be driven by environmental measures in China, rising power generation in South and Southeast Asia, and a reduction in domestic gas production in Europe." Примечательно их предвидение в ближайшем будущем редакшн доместик гэс продакшн ин Юэреп - это про Норвегию, полагаю. Отсюда выводы - Россия на задворках пока не окажется (на край, не в этом веке)))) и торговля сжиженным становится перспективной. Было бы дико, коль Россия упустила бы такую возможность - Китай под боком. Есть и другие, но эа рамках темы Новатэк имеет устойчивый рост акций с лета того года. Хрен купишь по-дешевке сейчас))) Был бы помоложе, покуртился бы хоть швейцаром при Михельсоне)) Платят обильно