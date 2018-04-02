Польща купуватиме у США скраплений газ

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pohl-elena написав:фиксированная цена? на 20 лет? у амеров? Вы хоть сами в это верите?
Ну есть долгосрочные контракты..на 20 или нет я не в курсе, но скажу вам даже на бытовом уровне долгосрочные контракты могут быть выгодны. Гипотетически ничто вот мне или вам лично не мешает закупить по коммерческой цене газ 10-11 грн/куб сейчас у поставщика и по второму конракту закачать его в ПХГ, оплата там где то около 80-90 грн за 1000 куб/год, так что не дорого. Купите 20 000 кубоов например (ибо с 10-100 вас пошлют))) и закачайте со сроком хранения на 10 лет. Потребляйте по счетчику потом СВОЙ газ. Сейчас вы будете в минусе ибо он для населения по 7 за куб но вот к осени хотят цену поднять - выйдете в ноль как минимум, а уж за 10 лет..в ++ однозначно. Так и с Польшей..мы не знаем, закупили что и как они, может не на 20 но на 10 лет закупили газ по фиксированной цене. Вполне вероятно, может скупили газ вместе с вышкой)).. и хоть он с США но по сути он уже польский))..Надо знать подробности конракта. Вот как "Родердам+" вроде но есть нюансы.. едет оно все с Московии и Донбасса..
pohl-elena написав:фиксированная цена? на 20 лет? у амеров? Вы хоть сами в это верите?
Ну есть долгосрочные контракты..на 20 или нет я не в курсе, но скажу вам даже на бытовом уровне долгосрочные контракты могут быть выгодны. Гипотетически ничто вот мне или вам лично не мешает закупить по коммерческой цене газ 10-11 грн/куб сейчас у поставщика и по второму конракту закачать его в ПХГ, оплата там где то около 80-90 грн за 1000 куб/год, так что не дорого. Купите 20 000 кубоов например (ибо с 10-100 вас пошлют))) и закачайте со сроком хранения на 10 лет. Потребляйте по счетчику потом СВОЙ газ. Сейчас вы будете в минусе ибо он для населения по 7 за куб но вот к осени хотят цену поднять - выйдете в ноль как минимум, а уж за 10 лет..в ++ однозначно. Так и с Польшей..мы не знаем, закупили что и как они, может не на 20 но на 10 лет закупили газ по фиксированной цене. Вполне вероятно, может скупили газ вместе с вышкой)).. и хоть он с США но по сути он уже польский))..Надо знать подробности конракта. Вот как "Родердам+" вроде но есть нюансы.. едет оно все с Московии и Донбасса..
Интересный план, но не учтен один важный момент - а хранение газа в ПГХ 20 лет бесплатно?
Вы такое не пишите и не говорите тссс..) керманычи то наши в географии не того, но если прочитают и посмотрят где он то уголь у нас точно станет по цене из "Порт - артурского слепого траста")). Причем не американского а того, что московиты слили японцам в 1905 году)). Ну а вообще если без юмора то все вопрос цены, может в контракте на 20 лет фиксированя цена?
Поставка российского газа в США перевозящий сжиженный природный газ танкер Gaselys французской компании Engie направляется из британского порта Айл-оф-Грейн в американский терминал Everett, расположенный возле Бостона. Gaselys транспортирует именно российский газ. Танкер встал на загрузку в британском порту сразу после того, как там разгрузилось судно "Кристоф де Маржери" с первой партией российского СПГ. "такую странную сделку" решили заключить из-за роста цен на газ на восточном побережье США до беспрецедентных 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров.
Сначала "Новатэк" — акционер "Ямал СПГ" — планировал направить первую партию СПГ на азиатский рынок. Возможным покупателем называлась китайская CNPC. Потом глава компании Леонид Михельсон сказал, что партия поступит в адрес "дочки" компании — Novatek Gas & Power. Позднее сообщалось, что ее отгрузят трейдинговой "дочке" малайзийской Petronas. "Факт, что конечным покупателем выступила Engie, объясняется тем, что у компании есть забронированные мощности по регазификации в терминале Everett на 6,9 миллиарда кубометров в год"
Интересная многоходовочка получается. И самое главное, что СПГ газ из Америки, должен оказаться дешевле трубного из России, у кого какие мысли
Вы такое не пишите и не говорите тссс..) керманычи то наши в географии не того, но если прочитают и посмотрят где он то уголь у нас точно станет по цене из "Порт - артурского слепого траста")). Причем не американского а того, что московиты слили японцам в 1905 году)). Ну а вообще если без юмора то все вопрос цены, может в контракте на 20 лет фиксированя цена?
фиксированная цена? на 20 лет? у амеров? Вы хоть сами в это верите?
Информация к размышлению "Газпром" намерен пересмотреть контракты с ЕС "Газпром" после рекордно холодной зимы, показавшей важность российского газа для ЕС во время пикового спроса, готовится к изменению условий контрактов на поставку газа европейским потребителям. Изменения должны затронуть формулу цены газа в зависимости от объемов, неравномерности отбора и гибкости поставок. Минувшей зимой, когда Европа оказалась во власти затяжных холодов, "Газпром" проявил себя как наиболее гибкий поставщик, обеспечив рекордные объемы поставок газа - до 713,4 млн куб. м в сутки. Зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил ранее, что контракты "Газпрома" с европейскими клиентами пересматривают не только по предложению покупателей и не только в сторону снижения цен. "Эти права носят обоюдный характер. Не надо думать, что к нам всегда приходят за понижением цен. Мы не раз шли за повышением цен тоже в полном соответствии с контрактными условиями", - отметил Медведев.
НОВАТЭК купил станцию регазификации СПГ в Польше Российский НОВАТЭК купил 100% Blue Gaz Sp. z o.o, которая владеет станцией регазификации сжиженного природного газа в Польше, сообщила компания в годовом отчете. У НОВАТЭКа уже есть активы в Польше: один грузовой терминал сжиженного газа в собственности, второй — в пользовании.
pohl-elena написав: Интересная многоходовочка получается. И самое главное, что СПГ газ из Америки, должен оказаться дешевле трубного из России, у кого какие мысли
а какие могут быть мысли?)) Американский ЛНГ дороже российского трубного или сжиженного для Европы однозначно. Для Украины тем более. Вариации и сомнения возможны лишь в неарифметических мозгах)) По поводу "многоходовочки" - веление времени. Россия встроена в капэкономику мира. Политических разногласий у роскапиталиста с амеркапиталистом нет. Тогговля в нормальном мире определяется спросом и ценой. Спрос на ликвидгэс есть. Российский буржуй предлагает более сладкую цену для американца, нежели "родной" буржуй из Тексаса. Из Блюмберга:"Global imports of LNG will set a new record this year on the back of 7.2% growth. A further surge in demand to 2030 will be driven by environmental measures in China, rising power generation in South and Southeast Asia, and a reduction in domestic gas production in Europe." Примечательно их предвидение в ближайшем будущем редакшн доместик гэс продакшн ин Юэреп - это про Норвегию, полагаю. Отсюда выводы - Россия на задворках пока не окажется (на край, не в этом веке)))) и торговля сжиженным становится перспективной. Было бы дико, коль Россия упустила бы такую возможность - Китай под боком. Есть и другие, но эа рамках темы Новатэк имеет устойчивый рост акций с лета того года. Хрен купишь по-дешевке сейчас))) Был бы помоложе, покуртился бы хоть швейцаром при Михельсоне)) Платят обильно
avax написав:а Газмяс идет лесом - договор после 2022 года продлеваться не будет, минус 10 млрд кубов.
"Идут переговоры между министрами энергетики России и США, а также внутри Союза экспортеров газа, который активно за этим (ситуацией с "Северным потоком-2") следит. Можно сказать, что вопрос "Северного потока-2" будет обменен на поставки российского (ямальского) СПГ в США. Торги вокруг "Северного потока-2" касались именно этого"
avax написав:а Газмяс идет лесом - договор после 2022 года продлеваться не будет, минус 10 млрд кубов.
specially for you и это после введения санкций Ямал СПГ Предполагаются спотовая и контрактная формы реализации. По состоянию на конец 2017 года законтрактовано порядка 96 % производства. Акционеры проекта — Total и CNPC — будут закупать на долгосрочной основе у «Ямал СПГ» 2,38 млн т, 4 млн т и 3 млн т в год соответственно. Структура «Газпрома» — Gazprom Marketing & Trading Singapore (GM&T) заключила контракт на поставку до 2,9 млн т СПГ в год для перепродажи индийской GAIL. 2,5 млн т законтрактовано испанской Gas Natural Fenosa сроком на 25 лет. Трейдинговая дочка «Новатэка» — Novatek Gas & Power договорилась продавать 1 млн т СПГ французской Engie, 0,9 млн т — британской Shell International Trading Middle East и 0,5 млн т — трейдеру Gunvor. Контракты на продажу СПГ имеют привязку к определенным портам или регионам. Примерно 86 % продукции будет отправляться в азиатско-тихоокеанский регион.
В основе контрактов на поставки СПГ в Европу лежит ценообразование с опорой, с одной стороны, на британскую торговую площадку National Balance Point, с другой стороны, на контрактные цены, увязанные с уровнем цен на сырую нефть (гронингенский принцип). Контракт с CNPC привязан к так называемому «японскому коктейлю сырой нефти» (JCC), и рассчитывается по формуле 12,67 %×JCC+0,26
avax написав:а Газмяс идет лесом - договор после 2022 года продлеваться не будет, минус 10 млрд кубов.
specially for you и это после введения санкций Ямал СПГ Предполагаются спотовая и контрактная формы реализации. По состоянию на конец 2017 года законтрактовано порядка 96 % производства. Акционеры проекта — Total и CNPC — будут закупать на долгосрочной основе у «Ямал СПГ» 2,38 млн т, 4 млн т и 3 млн т в год соответственно. Структура «Газпрома» — Gazprom Marketing & Trading Singapore (GM&T) заключила контракт на поставку до 2,9 млн т СПГ в год для перепродажи индийской GAIL. 2,5 млн т законтрактовано испанской Gas Natural Fenosa сроком на 25 лет. Трейдинговая дочка «Новатэка» — Novatek Gas & Power договорилась продавать 1 млн т СПГ французской Engie, 0,9 млн т — британской Shell International Trading Middle East и 0,5 млн т — трейдеру Gunvor. Контракты на продажу СПГ имеют привязку к определенным портам или регионам. Примерно 86 % продукции будет отправляться в азиатско-тихоокеанский регион.
В основе контрактов на поставки СПГ в Европу лежит ценообразование с опорой, с одной стороны, на британскую торговую площадку National Balance Point, с другой стороны, на контрактные цены, увязанные с уровнем цен на сырую нефть (гронингенский принцип). Контракт с CNPC привязан к так называемому «японскому коктейлю сырой нефти» (JCC), и рассчитывается по формуле 12,67 %×JCC+0,26
ВАШИНГТОН, 26 июня — ПРАЙМ. Главы крупнейших нефтегазовых компаний США Chevron и ExxonMobil признали наличие проблемы в поставках газа населению, приведя в пример историю с поставками российского СПГ в Бостон. Речь идет о том, что на востоке США дефицит газа. Дефицит газа приходится покрывать закупками СПГ из-за рубежа.
Исходя из этого становится ясно, что Польша будет теперь покупать, не русский трубный газ, а русский СПГ газ, но уже через Америку (Бостон+). Так конечно, на порядок "дешевле". и еще информация к размышлению... «Есть проект развития украинско-польского сообщения. На данный момент мы можем транспортировать на Украину 1,5 млрд куб.м., а если разовьем сообщение с украинской стороны, а это короткий отрезок в 120 км, который соединяет польскую границу, т.е. польскую систему с большим газохранилищем на Украине, сможем транспортировать на Украину 5-6 млрд. куб.м. газа», — рассказал Наимский уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры.
И это будет очередной ПЕРЕМОГОЙ ведь Роттердам+ уже есть, Пенсильвания+ тоже есть, даже Кейптаун+ есть, а вот Бостон+/Варшава+ пока нет, и если верить полякам, то это скоро произойдет. Слава Украине.
avax написав:а Газмяс идет лесом - договор после 2022 года продлеваться не будет, минус 10 млрд кубов.
В Кремле обсуждался вопрос о возрождении проекта “Ямал-Европа-2”. Новый газопровод пройдёт по территории Белоруссии. Если этот проект получит государственную поддержку, это означает, что в Кремле приняли решение полностью отказаться от украинского транзита и больше не заключать договор с компанией “Нафтогаз Украины”. В пользу такого решения нашёлся весомый аргумент. Состояние Газотранспортной системы Украины инспектировали специалисты немецкой группы Wintershall. В итоге проверки было дано заключение, в котором говорится, что в 2019 году эксплуатация системы станет невозможной из-за неудовлетворительного технического состояния,- сообщает киевский еженедельник “Деловая столица”. В Оксфордском институте энергетических исследований провели анализ загрузки газотранспортных систем России и Украины. Из расчётов следует, что к 2024 году компания “Газпром” с помощью направлений “Северный поток” и “Турецкий поток” будет поставлять в европейские страны 180 миллиардов кубометров газа в год. В остатке получается около 15 миллиардов кубометров, которые могла бы принять ГТС Украины. Но если Москва откажется от украинского транзита, этот объём голубого топлива можно транспортировать через “Ямал-Европа-2”, пропускная способность которого как раз и составляет 15 млрд кубометров в год,- говорится в публикации.