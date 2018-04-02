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Польща купуватиме у
США скраплений газ

Польща купуватиме у США скраплений газ
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  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:50

  Камикадзе написав:pohl-elena

Із 2023 року Польща отримуватиме щороку 2 млн тонн газу LNG, який після регазифікації становитиме близько 2,7 млрд кубометрів газу


Мир не стоит на месте. Знаете объем производства СПГ в США в 2023 году? А объемы потребления газа в 2023 году? А объемы производство электроэнергии из возобновляемых источников в 2023 году?

Не считайте всех дурными, подождите 5 лет - жизнь покажет кто оказался дальновиднее.

Согласно прогнозам компании Tellurian, к 2025 году мировой спрос на СПГ вырастет на 100 млн тонн в год
По данным концерна Shell, мирового лидера на рынке СПГ, в 2017 году глобальный спрос на сжиженный природный газ составил 265 млн тонн.
Компания предлагает потенциальным японским потребителям поставки с терминала Driftwood LNG в Луизиане мощностью 26 млн тонн СПГ в год начиная с 2022 года на основе пятилетних контрактов по фиксированной цене $8 за 1 млн БТЕ.

американский проект объединил ExxonMobil и Qatar Petroleum. Несмотря на лидерство Катара на мировом рынке СПГ и внешнеполитический кризис вокруг этой страны, компании договорились вложить $10 млрд в строительство в Техасе терминала по производству и экспорту СПГ – Golden Pass LNG мощностью 15,6 млн тонн в год. Экспорт предполагается начать в 2021 году.
Во время визита Дональда Трампа в КНР Sinopec, CIC Capital Corporation, Bank of China подписали со штатом Аляска и Alaska Gasline Development Corporation соглашение о предоставлении $40 млрд проекту Alaska LNG мощностью 20 млн тонн СПГ в год
Предполагается, что Sinopec станет главным покупателем сжиженного природного газа: на китайскую компанию придется порядка 75% всего СПГ-проекта. Еще 25% отправятся на другие азиатские рынки: в Японию, Южную Корею и Вьетнам.
Поставки газа для Alaska LNG обеспечат BP, ConocoPhillips и ExxonMobil. Строительство терминала начнется в 2019 году, а первые экспортные поставки предполагается начать с 2025 года. Эксперты оценивают общую стоимость проекта в $45-60 млрд, что делает его одним из самых амбициозных и дорогостоящих в США. Так, Wood Mackenzie утверждает, что Alaska LNG будет рентабельным лишь при ценах на газ в $12-16 за 1 млн БТЕ, или более чем $70 за баррель, ориентируясь на нефтяные цены.
Владелец первого в США экспортного терминала Sabine Pass LNG компания Cheniere Energy подписала предварительное соглашение о долгосрочном сотрудничестве с CNPC на рынке сжиженного природного газа. Американская компания продолжает развивать мощности Sabine Pass (здесь предполагается ввод в эксплуатацию пятой и шестой линий по производству СПГ), а также строит терминал в Техасе – проект Corpus Christi LNG.

Оператор китайских газопроводов China Gas заключил предварительное соглашение о покупке 3 млн тонн СПГ в год первого СПГ-проекта на шельфе Луизианы компании Delfin в течение 15 лет. Окончательного инвестиционного решения по проекту пока нет, но в его рамках предполагается начать экспорт в 2021-2022 годах. Планируемая мощность Delfin LNG составит 12-13 млн тонн в год.
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