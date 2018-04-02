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Польща купуватиме у
США скраплений газ

Польща купуватиме у США скраплений газ
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  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:50

  Камикадзе написав:pohl-elena

Із 2023 року Польща отримуватиме щороку 2 млн тонн газу LNG, який після регазифікації становитиме близько 2,7 млрд кубометрів газу


Мир не стоит на месте. Знаете объем производства СПГ в США в 2023 году? А объемы потребления газа в 2023 году? А объемы производство электроэнергии из возобновляемых источников в 2023 году?

Не считайте всех дурными, подождите 5 лет - жизнь покажет кто оказался дальновиднее.

Согласно прогнозам компании Tellurian, к 2025 году мировой спрос на СПГ вырастет на 100 млн тонн в год
По данным концерна Shell, мирового лидера на рынке СПГ, в 2017 году глобальный спрос на сжиженный природный газ составил 265 млн тонн.
Компания предлагает потенциальным японским потребителям поставки с терминала Driftwood LNG в Луизиане мощностью 26 млн тонн СПГ в год начиная с 2022 года на основе пятилетних контрактов по фиксированной цене $8 за 1 млн БТЕ.

американский проект объединил ExxonMobil и Qatar Petroleum. Несмотря на лидерство Катара на мировом рынке СПГ и внешнеполитический кризис вокруг этой страны, компании договорились вложить $10 млрд в строительство в Техасе терминала по производству и экспорту СПГ – Golden Pass LNG мощностью 15,6 млн тонн в год. Экспорт предполагается начать в 2021 году.
Во время визита Дональда Трампа в КНР Sinopec, CIC Capital Corporation, Bank of China подписали со штатом Аляска и Alaska Gasline Development Corporation соглашение о предоставлении $40 млрд проекту Alaska LNG мощностью 20 млн тонн СПГ в год
Предполагается, что Sinopec станет главным покупателем сжиженного природного газа: на китайскую компанию придется порядка 75% всего СПГ-проекта. Еще 25% отправятся на другие азиатские рынки: в Японию, Южную Корею и Вьетнам.
Поставки газа для Alaska LNG обеспечат BP, ConocoPhillips и ExxonMobil. Строительство терминала начнется в 2019 году, а первые экспортные поставки предполагается начать с 2025 года. Эксперты оценивают общую стоимость проекта в $45-60 млрд, что делает его одним из самых амбициозных и дорогостоящих в США. Так, Wood Mackenzie утверждает, что Alaska LNG будет рентабельным лишь при ценах на газ в $12-16 за 1 млн БТЕ, или более чем $70 за баррель, ориентируясь на нефтяные цены.
Владелец первого в США экспортного терминала Sabine Pass LNG компания Cheniere Energy подписала предварительное соглашение о долгосрочном сотрудничестве с CNPC на рынке сжиженного природного газа. Американская компания продолжает развивать мощности Sabine Pass (здесь предполагается ввод в эксплуатацию пятой и шестой линий по производству СПГ), а также строит терминал в Техасе – проект Corpus Christi LNG.

Оператор китайских газопроводов China Gas заключил предварительное соглашение о покупке 3 млн тонн СПГ в год первого СПГ-проекта на шельфе Луизианы компании Delfin в течение 15 лет. Окончательного инвестиционного решения по проекту пока нет, но в его рамках предполагается начать экспорт в 2021-2022 годах. Планируемая мощность Delfin LNG составит 12-13 млн тонн в год.
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 19:52

  pohl-elena написав:Речь идет о том, что на востоке США дефицит газа. Дефицит газа приходится покрывать закупками СПГ из-за рубежа.


Дефицит был зимой. Сейчас лето.

Слишком сильно тормозите с "аналитикой". :mrgreen:

  pohl-elena написав:Исходя из этого становится ясно, что Польша будет теперь покупать, не русский трубный газ, а русский СПГ газ, но уже через Америку (Бостон+).


Хорошая выдумка, но нет.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:28

  Sommer написав:
  pohl-elena написав:Речь идет о том, что на востоке США дефицит газа. Дефицит газа приходится покрывать закупками СПГ из-за рубежа.


Дефицит был зимой. Сейчас лето.

Слишком сильно тормозите с "аналитикой". :mrgreen:

  pohl-elena написав:Исходя из этого становится ясно, что Польша будет теперь покупать, не русский трубный газ, а русский СПГ газ, но уже через Америку (Бостон+).


Хорошая выдумка, но нет.


1.На восточном побережье проблемы с нехваткой газа постоянные и зимой, и летом, просто зимой они становятся экстремальными. Вся проблема в том, что проект газопровода с запада на восток, уже 10 лет не могут согласовать.
2. Французские Engie и Total законтрактовали СПГ на долгосрочной основе у «Ямал СПГ» так как являются акционерами «Ямал СПГ» с долей 20% и поэтому Engie забронировала мощности по регазификации в терминале Everett (Бостон) на 6,9 миллиарда кубометров в год.
И вы считаете это выдумкой? А какой газ вы думали пойдет в Польшу и потом в Украину? С западного побережья?
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:27

  pohl-elena написав:
  Sommer написав:
  pohl-elena написав:Речь идет о том, что на востоке США дефицит газа. Дефицит газа приходится покрывать закупками СПГ из-за рубежа.


Дефицит был зимой. Сейчас лето.

Слишком сильно тормозите с "аналитикой". :mrgreen:

  pohl-elena написав:Исходя из этого становится ясно, что Польша будет теперь покупать, не русский трубный газ, а русский СПГ газ, но уже через Америку (Бостон+).


Хорошая выдумка, но нет.


1.На восточном побережье проблемы с нехваткой газа постоянные и зимой, и летом, просто зимой они становятся экстремальными. Вся проблема в том, что проект газопровода с запада на восток, уже 10 лет не могут согласовать.


А кремлеботы не в курсе, что крупнейший производитель газа в США - штат Пенсильвания, который на востоке?

  pohl-elena написав:2. Французские Engie и Total законтрактовали СПГ на долгосрочной основе у «Ямал СПГ» так как являются акционерами «Ямал СПГ» с долей 20% и поэтому Engie забронировала мощности по регазификации в терминале Everett (Бостон) на 6,9 миллиарда кубометров в год.
И вы считаете это выдумкой? А какой газ вы думали пойдет в Польшу и потом в Украину? С западного побережья?


В США терминалы только на западном побережье?

Хотя у кого я это спрашиваю, после "газ подорожал на порядок" в принципе уже все понятно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 17:28

  Sommer написав:
  pohl-elena написав:
  Sommer написав:Речь идет о том, что на востоке США дефицит газа. Дефицит газа приходится покрывать закупками СПГ из-за рубежа.


Дефицит был зимой. Сейчас лето.

Слишком сильно тормозите с "аналитикой". :mrgreen:


Исходя из этого становится ясно, что Польша будет теперь покупать, не русский трубный газ, а русский СПГ газ, но уже через Америку (Бостон+).


Хорошая выдумка, но нет.


1.На восточном побережье проблемы с нехваткой газа постоянные и зимой, и летом, просто зимой они становятся экстремальными. Вся проблема в том, что проект газопровода с запада на восток, уже 10 лет не могут согласовать.


А кремлеботы не в курсе, что крупнейший производитель газа в США - штат Пенсильвания, который на востоке?

  pohl-elena написав:2. Французские Engie и Total законтрактовали СПГ на долгосрочной основе у «Ямал СПГ» так как являются акционерами «Ямал СПГ» с долей 20% и поэтому Engie забронировала мощности по регазификации в терминале Everett (Бостон) на 6,9 миллиарда кубометров в год.
И вы считаете это выдумкой? А какой газ вы думали пойдет в Польшу и потом в Украину? С западного побережья?


В США терминалы только на западном побережье?

Хотя у кого я это спрашиваю, после "газ подорожал на порядок" в принципе уже все понятно.[/quote]

Даже одноклеточным дэцэлам понятно, что если на восточном побережье дефицит газа, то и отгружать нечего
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 17:43

  pohl-elena написав:
  Sommer написав:А кремлеботы не в курсе, что крупнейший производитель газа в США - штат Пенсильвания, который на востоке?

  pohl-elena написав:2. Французские Engie и Total законтрактовали СПГ на долгосрочной основе у «Ямал СПГ» так как являются акционерами «Ямал СПГ» с долей 20% и поэтому Engie забронировала мощности по регазификации в терминале Everett (Бостон) на 6,9 миллиарда кубометров в год.
И вы считаете это выдумкой? А какой газ вы думали пойдет в Польшу и потом в Украину? С западного побережья?


В США терминалы только на западном побережье?

Хотя у кого я это спрашиваю, после "газ подорожал на порядок" в принципе уже все понятно.


Даже одноклеточным дэцэлам понятно, что если на восточном побережье дефицит газа, то и отгружать нечего


А "газ подорожал на порядок" сможет доказать нынешний дефицит газа? Не краткосрочный зимой, а нынешний?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 18:15

Даже одноклеточным дэцэлам понятно, что если на восточном побережье дефицит газа, то и отгружать нечего


Если кто то Вам пишет что Вы "кремлебот" или "работаете по методичкам" то как Вы правильно выразились является одноклеточным дэцэлом
А дискутировать с дэцэлом, себя не уважать.
sea6
 
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