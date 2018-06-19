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Названі умови, за яких Україна
погодиться на “Північний...

Названі умови, за яких Україна погодиться на “Північний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:08

Названі умови, за яких Україна погодиться на “Північний...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказала заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль.

Дивися повний текст Названі умови, за яких Україна погодиться на “Північний потік-2”.
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