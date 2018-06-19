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Названі умови, за яких Україна
погодиться на “Північний...

Названі умови, за яких Україна погодиться на “Північний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:08

Названі умови, за яких Україна погодиться на “Північний...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказала заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль.

Дивися повний текст Названі умови, за яких Україна погодиться на “Північний потік-2”.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:55

..даже не читая все бредовые "хотелки", что могут быть озвучены в подобного рода "тезисах", хочется сразу задать (риторический!) вопрос: а у Украины есть еще рычаги, котрыми она у кого-то что-то еще может требовать, чтоб к ее мнению прислушивались и этому "кому-то" при этом не слышалось очередное "ДАЙ"?!...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:04

Re: Названі умови, за яких Україна погодиться на “Північний.

  maestro71 написав:хочется сразу задать (риторический!) вопрос: а у Украины есть еще рычаги, котрыми она у кого-то что-то еще может требовать, чтоб к ее мнению прислушивались и этому "кому-то" при этом не слышалось очередное "ДАЙ"?!...

дада, кучма отдал все наши рычаги за обещания и бумажки.
"Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом." поэтому наши слова ничего не стоят.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:11

мост построили и это построят. в европе не дураки сидят и риски хорошо оценивают.
azon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:13

Названы условия...

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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:15

Украина согласится на всё что угодно, если "замотивировать" лицо принимающее решение
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:44

Re: что угодно

  Вкладчик1234 написав:"замотивировать" лицо принимающее решение

Грант, Франклин?
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:57

Не могу я все таки понять всех этих "головой ударенных об асфальт", в 2014 они кричали, что надо взорвать этот вражеский газопровод, а сейчас стонут что "Это вопрос нашей безопасности"
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:05

А что, кто-то спрашивал?
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:42

бедный путька, опять ему ставят условия. давно пора повеситься
Ukrnalogi
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