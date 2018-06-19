Про це сказала заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль.
Дивися повний текст Названі умови, за яких Україна погодиться на “Північний потік-2”.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 13:08
Названі умови, за яких Україна погодиться на “Північний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названі умови, за яких Україна погодиться на “Північний потік-2”.
Додано: Сер 27 чер, 2018 13:55
..даже не читая все бредовые "хотелки", что могут быть озвучены в подобного рода "тезисах", хочется сразу задать (риторический!) вопрос: а у Украины есть еще рычаги, котрыми она у кого-то что-то еще может требовать, чтоб к ее мнению прислушивались и этому "кому-то" при этом не слышалось очередное "ДАЙ"?!...
Додано: Сер 27 чер, 2018 14:04
Re: Названі умови, за яких Україна погодиться на “Північний.
дада, кучма отдал все наши рычаги за обещания и бумажки.
"Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом." поэтому наши слова ничего не стоят.
Додано: Сер 27 чер, 2018 14:11
мост построили и это построят. в европе не дураки сидят и риски хорошо оценивают.
Додано: Сер 27 чер, 2018 14:13
Названы условия...
Основное условие: НИКОГДА!
Додано: Сер 27 чер, 2018 14:15
Украина согласится на всё что угодно, если "замотивировать" лицо принимающее решение
Всё IMHO
Додано: Сер 27 чер, 2018 14:44
Re: что угодно
Додано: Сер 27 чер, 2018 14:57
Не могу я все таки понять всех этих "головой ударенных об асфальт", в 2014 они кричали, что надо взорвать этот вражеский газопровод, а сейчас стонут что "Это вопрос нашей безопасности"
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