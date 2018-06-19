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Названі умови, за яких Україна погодиться на “Північний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 чер, 2018 17:46
Разве от Украины что-то либо кто-то зависит в этом вопросе?
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valme
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Додано: Сер 27 чер, 2018 19:03
valme написав:
Разве от Украины что-то либо кто-то зависит в этом вопросе?
"...а потрындеть" ©
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Сер 27 чер, 2018 20:19
Pegasmaster написав: maestro71 написав:
хочется сразу задать (риторический!) вопрос: а у Украины есть еще рычаги, котрыми она у кого-то что-то еще может требовать, чтоб к ее мнению прислушивались и этому "кому-то" при этом не слышалось очередное "ДАЙ"?!...
дада, кучма отдал все наши рычаги за обещания и бумажки.
"Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом." поэтому наши слова ничего не стоят.
"Добрым словом и пистолетом" обычно ведут свои разборки бандиты. Эти слова принадлежат американскому гангстеру Аль Капоне. Жена, которая говорит мужу "Да, дорогой" решает значительно больше своих вопросов, чем та, которая выносит мужу мозги.
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cisukr
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