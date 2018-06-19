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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 чер, 2018 17:46
Re: Названі умови, за яких Україна погодиться на “Північний.
Разве от Украины что-то либо кто-то зависит в этом вопросе?
Додано: Сер 27 чер, 2018 19:03
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Сер 27 чер, 2018 20:19
"Добрым словом и пистолетом" обычно ведут свои разборки бандиты. Эти слова принадлежат американскому гангстеру Аль Капоне. Жена, которая говорит мужу "Да, дорогой" решает значительно больше своих вопросов, чем та, которая выносит мужу мозги.
Додано: Чет 28 чер, 2018 09:48
А еще условия бабы Гали (что под подъездом сидит постоянно) и соседа алкаша со второго этажа надо озвучить. Без них никак СП-2 нельзя запускать! Смешные люди. Столько лет шантажировали трубой, а теперь выставляем условия.
Додано: Чет 28 чер, 2018 11:36
По ходу это финанс.уа выставляет все условия. Иначе читатели разбегаются от скуки.
Ведь комментаторы нормальные, могущие связать несколько предложений, все забанены. А читать недоумков из минстеця никто не хочет.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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