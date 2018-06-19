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Названі умови, за яких Україна
погодиться на “Північний...

Названі умови, за яких Україна погодиться на “Північний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:46

Re: Названі умови, за яких Україна погодиться на “Північний.

Разве от Украины что-то либо кто-то зависит в этом вопросе?
valme
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 19:03

  valme написав:Разве от Украины что-то либо кто-то зависит в этом вопросе?


"...а потрындеть" ©
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:19

  Pegasmaster написав:
  maestro71 написав:хочется сразу задать (риторический!) вопрос: а у Украины есть еще рычаги, котрыми она у кого-то что-то еще может требовать, чтоб к ее мнению прислушивались и этому "кому-то" при этом не слышалось очередное "ДАЙ"?!...

дада, кучма отдал все наши рычаги за обещания и бумажки.
"Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом." поэтому наши слова ничего не стоят.

"Добрым словом и пистолетом" обычно ведут свои разборки бандиты. Эти слова принадлежат американскому гангстеру Аль Капоне. Жена, которая говорит мужу "Да, дорогой" решает значительно больше своих вопросов, чем та, которая выносит мужу мозги.
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 09:48

А еще условия бабы Гали (что под подъездом сидит постоянно) и соседа алкаша со второго этажа надо озвучить. Без них никак СП-2 нельзя запускать! Смешные люди. Столько лет шантажировали трубой, а теперь выставляем условия.
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 13:10

  valme написав:Разве от Украины что-то либо кто-то зависит в этом вопросе?

Видимо, уже ничего
«Северный поток-2» начнут строить летом даже без разрешения Дании
Nord Stream 2 начнет строительство газопровода «Северный поток-2» нынешним летом, даже не имея на руках разрешения от Дании. Об этом финансовый директор компании Пол Коркор заявил на Мировом газовом конгрессе.
«Если правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, нам придется изменить маршрут, и наиболее вероятный вариант — прокладка в международных водах к северу от Дании»,— цитирует господина Коркора «Интерфакс». Он добавил, что компания ждет разрешения от Дании «в следующие недели или месяцы». При этом финдиректор Nord Stream 2 не уточнил, сколько времени компания может прождать перед тем, как подать заявление на другой маршрут.
Господин Коркор выразил уверенность, что если Дания не разрешит строительство «Северного потока-2» в своих водах, то обязательно выдаст разрешение на укладку в международных водах.

https://www.kommersant.ru/doc/3670531
Коммерсант - одно из немногих СМИ, которому можно доверять.
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