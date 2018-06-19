Названі умови, за яких Україна погодиться на “Північний...
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maestro71 написав:хочется сразу задать (риторический!) вопрос: а у Украины есть еще рычаги, котрыми она у кого-то что-то еще может требовать, чтоб к ее мнению прислушивались и этому "кому-то" при этом не слышалось очередное "ДАЙ"?!...
дада, кучма отдал все наши рычаги за обещания и бумажки. "Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом." поэтому наши слова ничего не стоят.
"Добрым словом и пистолетом" обычно ведут свои разборки бандиты. Эти слова принадлежат американскому гангстеру Аль Капоне. Жена, которая говорит мужу "Да, дорогой" решает значительно больше своих вопросов, чем та, которая выносит мужу мозги.
А еще условия бабы Гали (что под подъездом сидит постоянно) и соседа алкаша со второго этажа надо озвучить. Без них никак СП-2 нельзя запускать! Смешные люди. Столько лет шантажировали трубой, а теперь выставляем условия.
valme написав:Разве от Украины что-то либо кто-то зависит в этом вопросе?
Видимо, уже ничего «Северный поток-2» начнут строить летом даже без разрешения Дании
Nord Stream 2 начнет строительство газопровода «Северный поток-2» нынешним летом, даже не имея на руках разрешения от Дании. Об этом финансовый директор компании Пол Коркор заявил на Мировом газовом конгрессе. «Если правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, нам придется изменить маршрут, и наиболее вероятный вариант — прокладка в международных водах к северу от Дании»,— цитирует господина Коркора «Интерфакс». Он добавил, что компания ждет разрешения от Дании «в следующие недели или месяцы». При этом финдиректор Nord Stream 2 не уточнил, сколько времени компания может прождать перед тем, как подать заявление на другой маршрут. Господин Коркор выразил уверенность, что если Дания не разрешит строительство «Северного потока-2» в своих водах, то обязательно выдаст разрешение на укладку в международных водах.
Шведский суд отказал «Нафтогазу» в отмене решения в пользу «Газпрома»
Украинская компания пыталась обжаловать приказ апелляционного суда, которым тот приостановил исполнение решение Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом». Однако доводы «Нафтогаза» были признаны несостоятельными Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) оставил в силе свой вердикт о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража о взыскании с «Газпрома» $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза Украины», сообщает пресс-служба российской газовой компании.